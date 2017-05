El valor añadido de la Fórmula 1

Es inimaginable el trabajo que hay detrás de la retransmisión de cada Gran Premio de Fórmula 1. En el canal que Movistar+ dedica en exclusiva a este deporte de motor todo fluye, hay buena energía y en las emisiones todo va sobre ruedas. El equipo hace que parezca fácil y consigue que los espectadores disfruten, pero detrás de las cámaras hay todo un mundo paralelo en el que todo está cuidado hasta el más mínimo detalle. Para eso la plataforma de televisión de pago de Telefónica realiza un gran despliegue técnico y humano en cada competición. Parte del equipo y del control se queda en Madrid mientras el resto viaja a cada circuito para contar de primera mano todo lo que allí ocurre. Normalmente son catorce las personas que viajan a las carreras, pero esta temporada hay cinco Grandes Premios (Barcelona, que tuvo lugar hace dos semanas, Mónaco, que se celebra hoy con la ausencia de Fernando Alonso, Inglaterra, Hungría e Italia) a los que se trasladan veintiséis personas entre técnicos, producción y comentaristas. Habitualmente el plató se encuentra en Madrid, pero en estos cinco casos en los que se realiza una cobertura más exhaustiva si cabe, el plató se traslada al circuito. Parte del equipo se queda en Madrid en la sede de la productora Supersport realizando labores técnicas y de producción.

El canal Fórmula 1 de Movistar+ emite las 24 horas del día durante los siete días de la semana. Los fines de semana en los que hay carreras comienzan las emisiones en directo desde los circuitos los jueves y terminan los domingos. Una gran cantidad de horas que implica generar contenidos novedosos continuamente y estar atentos en cada momento de lo que allí ocurre, tanto dentro como fuera de la pista. Gran parte del trabajo del equipo de Movistar es personalizar la señal que produce la FOM (la entidad británica Formula One Management se encargaba también de distribuir los derechos hasta hace unos meses, ahora los ha comprado la compañía estadounidense Liberty Media). Pablo Abanades, productor del canal, explica que para la personalización de la señal Movistar+ utiliza cuatro cámaras propias. "Tenemos tres cámaras que trabajan por radiofrecuencia, en el circuito no se puede cablear nada así que es muy importante la correcta colocación de las antenas para que la señal llegue correctamente. Aparte tenemos una cámara que va por todo el circuito capturando imágenes que no se emiten en directo pero que nos sirven para no perdernos nada". El equipo de Movistar+ tiene ubicado su estudio en los circuitos en lo que llaman caracolas (unas casetas prefabricadas). Esas caracolas se convierten además en el lugar de convivencia del equipo durante los días que dura el Gran Premio. El montaje se empieza a hacer el lunes de la semana de competición, el miércoles ya empiezan a grabar imágenes y a partir del jueves y hasta el domingo realizan los directos. Noemí de Miguel, la periodista encargada de contar todo lo que sucede en el paddock, cuenta que lo importante para Movistar+ es "que todos los días haya contenido nuevo y diferenciarnos del resto. Los pilotos y los equipos cada vez confían más en nosotros porque han visto nuestro trabajo y nos permiten hacer más". Para Pedro de la Rosa, piloto de Fórmula 1 y comentarista, trabajar en este canal es diferente a las experiencias que ha tenido anteriormente en otros porque "el trabajo que hay que hacer en los previos y en los post de las carreras para conseguir entretener al espectador es impresionante, cada vez que abres la boca tienes que decir algo interesante y ahora ya no solo vale con comentar una carrera". En el equipo de comentaristas también se encuentran Albert Fábregas y Miguel Portillo, que ofrecen un punto de vista más técnico. Ellos tienen el reto de hacer entender al espectador la parte más complicada de la Fórmula 1, y lo hacen a la perfección. "Es difícil hacer comprender la ingeniería compleja y es una industria con mucho secretismo", asegura Albert. Miguel, que desde la cabina de comentaristas cuenta con pasión todo lo que sucede en la pista, relata que "es muy importante saber explicar, porque este es un canal de pago, el público es muy exigente y tenemos que darles lo mejor". Este año la audiencia ha subido con respecto al año pasado, gracias entre otras cosas al atractivo de las redes sociales, algo que en este canal tan innovador tienen muy presente. Conseguir esto sin que ninguno de los pilotos españoles esté en el pódium es muestra de que el trabajo que realiza todo el equipo gusta.

La filosofía del canal Movistar+ de Fórmula 1 es muy similar a la de Liberty Media, la dueña de los derechos de este deporte. Norman Howell, el director de comunicación de la compañía estadounidense, tiene claro que el gran cambio que quieren hacer es poner al aficionado en el centro del deporte, que los espectadores disfruten más allá de las carreras y aproximar a los pilotos a los fans. De momento continúa siendo FOM, que hasta la adquisición de Liberty era la propietaria de los derechos, con su director técnico John Morrison al frente, la encargada de producir la señal. En cada circuito montan un impresionante estudio en el que trabajan más de doscientas personas. Desde allí controlan las más de veinte cámaras que hay en el circuito, también las on board que los veinte pilotos llevan en sus coches, los doscientos micrófonos que hay distribuidos, generan los gráficos, realizan la postproducción entre otras. Incluso se encargan de enviar a las escuderías la información que reciben de los coches.