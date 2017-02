"Estoy nervioso ante el debut y tengo que puntuar sí o sí"

El novillero sevillano Fernando Navarro (Sevilla, 1994) ascenderá de escalafón el próximo martes 28 de febrero, Día de Andalucía, en la plaza de toros de Espartinas. El torero, que a la par cursa tercero de Administración de Empresas, tras sumar algo más de una veintena de novilladas sin picadores, se estrenará con los del castoreño en un festejo a beneficio de la Fundación Alalá, en el que alternará con otros dos sevillanos: Rafael Serna y Rodrigo Molina, lidiando astados de Carlos Núñez. Un cartel que desgrana así: "Con Rafa no he tenido la oportunidad de torear y está andando muy bien. Con Rodrigo sí he podido torear un par de veces, en La Puebla y en Alcalá del Río, y también anda muy bien. Del ganado, no he toreado nunca reses de Carlos Núñez, aunque de ese encaste sí lo he hecho con reses de Marcos Núñez y tuve una experiencia muy buena.

-Fernando, ¿se encuentra preparado para el salto de escalafón?

-Me siento preparadísimo para el salto de escalafón; de lo contrario, no estaría aquí.

-¿Cómo ha sido su experiencia en su etapa sin picadores?

-Como todo el mundo, con mucho aprendizaje, con altibajos e irregular. Tengo conocimientos y experiencia que no tenía y he ganado fundamentalmente en técnica, en preparación física y psicología. Con la experiencia uno encaja los reveses, como cuando no te ponen en un cartel. Ahora, hasta que no me veo anunciado no me creo nada. Con caballos me pesará menos. Me adaptaré mejor.

-¿Qué ha sido lo más duro que ha vivido?

-Una cornada grave a un compañero que me caló mucho. Fue en Méntrida, un pueblo de Toledo. Yo no he tenido el bautismo de sangre y toco madera.

-¿Cómo se desarrolló la temporada pasada?

-Toreé una quincena de novilladas y llegué a las semifinales de las novilladas televisadas de Canal Sur. En plazas importantes, corté una oreja en Salamanca y en Córdoba no ayudó la novillada y los tres novilleros salimos a pie.

-Tengo entendido que tiene antecendentes taurinos.

-Mi abuelo materno -Antonio Navarro -paladín de la Fiesta como eurodiputado- es el ganadero de La Sabina -finca en Olvera, Cádiz-. Lidiaba reses para festejos sin caballos. Ahora mantiene una punta de ganado.

-En su aprendizaje, ha pasado por Escuelas Taurinas ¿Cómo ha sido su experiencia?

-Buena. Empecé en la de El Juli hace unos cinco años. Estuve un par de temporadas con Ángel Gómez Escorial, Javier Vázquez y José María Plaza como maestros. Luego, me vine a Sevilla porque se puede hacer más campo, estuve entrenando en la finca de Morante y el año pasado entré en la Escuela del Círculo Taurino de Córdoba, con Chiquilín y Rafael Gago como profesores.

-¿Quiénes son sus referentes?

-Entre mis toreros referentes de antes están Julio Robles, Manzanares padre, Joselito y Curro Vázquez. Y de ahora, José Tomás, Talavante, Juli, Morante y todas las figuras de ahora. No tengo un patrón determinado. Me fijo en lo mejor de cada uno.

-Su meta.

-Como todos, ser figura del toreo. Pasito a pasito.

-Después de la novillada de Espartinas, ¿tiene cerrado algún otro cartel?

-De momento, no.

-¿Siente incertidumbre ante la nueva etapa?

-La verdad es que sí. Sé que es más complicado conseguir contratos para torear con picadores que en mi etapa sin caballos y estoy a la expectativa.

-¿Cómo es su toreo?

-Me gusta lo clásico, torear lo más despacito posible y quedarme quieto, que creo es la base para torear bien. Aunque de novillero hay que salir a cortar orejas, a por todas.

-Por último, ¿nervios especiales ante su debut con picadores en Espartinas?

-La verdad es que sí. Estoy nervioso ante el debut y tengo que puntuar sí o sí.