"Soy un torero independiente y eso puede suponer un coste"

El matador de toros José Garrido acaba de regresar de América tras su éxito histórico del pasado domingo en la plaza de Bogotá, con indulto al toro Tocayito, de Mondoñedo. El diestro pacense, de 23 años, analiza esta actuación, su campaña 2016, en la que obtuvo un éxito contundente en Bilbao, abriendo la puerta grande de Vista Alegre, y otro aldabonazo por su entrega total ante mansos en Madrid. En apoderamiento, alejado de las grandes casas, comienza 2017 de la mano de los ganaderos hermanos Garzón -José María y Luis- tras romper con Raúl Gracia El Tato.

-José, ¿cómo fue el toro y la faena del indulto?

-Fue un toro bravo, fiero, que acometió con el alma y se entregó de principio a fin y por eso se dio el indulto. La faena fue intensa y tuvo emoción. Hubo compenetración entre toro y torero y la gente salió toreando de la plaza.

-Hubo brindis al ganadero ¿Intuía ya el indulto antes de la faena?

-Fue por casualidad. Le brindé al ganadero Gonzalo Sáez de Santamaría porque, además de verle posibilidades al toro, quería agradecerle el buen trato que había tenido conmigo en su casa unos días antes, en los que estuve tentando en Mondoñedo.

-De su primer toro también consiguió un trofeo...

-Disfruté toreando casi más que con el del indulto en una faena rotunda. El toro tardó en echarse y el presidente no creyó oportuno conceder las dos que pedía el público.

-¿Su sensación en conjunto?

-Mucha felicidad. Ha sido otro toque de atención que me viene como anillo al dedo. Además, el indulto para los aficionados colombianos es un respiro ante las actitudes de los antitaurinos. Felipe Negret -el empresario- ha luchado con todo lo que tiene y más para hacer de la Feria de la libertad un icono mundial.

-Esta actuación, ¿ha supuesto un peldaño más en su carrera?

-Respecto a otros compañeros me está costando el doble. Estoy contento con lo conseguido y tengo un sitio en esto que quiero defender.

-¿Cómo ha sido su campaña en América y qué le resta?

-He toreado dos corridas en Colombia y tres en México. Además del de Bogotá, casi indulto otro toro en Manizales. Y tengo un gran recuerdo de mi confirmación en La México en una tarde bonita y otra en Aguascalientes, con el público entregado. El 26 de febrero voy a Autlán, en México, y el 27 a Ambato, Ecuador.

-¿Por qué el cambio de apoderamiento?

-Los hermanos Garzón son dos personas que me ilusionan por su capacidad de trabajo y sacrificio y me han despertado la motivación que me hace falta.

-¿Por qué la ruptura con El Tato?

-Eran cinco años y era el momento para el cambio.

-¿Ha sido contratado para Sevilla?

-Sé que se han reunido. La cosa está todavía por cerrar. Sevilla es de las plazas en las que más he disfrutado y de las que más me identifico. Creo que mi tauromaquia encaja en Sevilla y por supuesto me gustaría estar anunciado este año.

-¿Y para Madrid?... Las Ventas la dirige Casas, quien le ha dejado fuera de Valencia.

-La relación con Casas es buena y está por ponerme en Madrid.

-Analice su temporada anterior.

-Cada tarde fue un comienzo, un remontar día a día. Bilbao fue la feria del triunfo.

-En Las Ventas estuvo cumbre en la Feria de Otoño.

-Fue una tarde de sinceridad, pero lo más importante para mi sucedió en Bilbao.

-Acaban de salir los carteles de Fallas y le han dejado fuera, pese a sus triunfos en Valencia ¿Qué ha sucedido?

-El toreo es así. Lo obvio no es lo que pasa, pero esas cosas ocurren. Me da mucho coraje. Pienso que para mí es lo mejor. Creo que deberían haberme ofrecido un cartel que merecía.

-¿Le están poniendo cortapisas a la hora de contratarle?

-Soy un torero independiente y eso puede suponer un coste porque siempre he buscado el darme a respetar. Quiero llevar mi carrera al dedillo y eso lo complica un poco. Pero al final es la espada y la muleta la que pone a cada uno en su sitio y poquito a poco todo será más fácil.

-¿Se han abierto los carteles suficientemente en todas las ferias?

-No como todos pensábamos. En mi caso sí es cierto que me han puesto en muchas ferias, pero que ya había ganado de novillero y como matador de toros.

-¿Qué espera en la temporada española 2017?

-Comienzo en Olivenza y me gustaría terminarla en Zaragoza tras haber toreado en las grandes ferias y dejar la huella de que el aficionado tiene sus esperanzas puestas en mí.