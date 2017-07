Expertos de la US mejoran la calidad de las apps de Android en varios dispositivos móviles

La Sociedad de Ingeniería de Software y Tecnologías de Desarrollo de Software (SISTEDES) ha otorgado, por primer vez en sus dos décadas de historia, el Premio a la Mejor Tesis Doctoral a un trabajo de investigación de la Universidad de Sevilla. El galardón ha recaído en José Ángel Galindo Duarte, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII) de la US, por la tesis doctoral Evolution, testing and configuration of variability intensive systems.

Este trabajo es resultado de la investigación que desarrolla el profesor Galindo en relación a cómo gestionar los distintos componentes que integran un software para que trabajen en sintonía y sean compatibles sus funciones, dentro del grupo de investigación de ingeniería del software aplicada (ISA). Concretamente, los expertos han optimizado el proceso de testing de las aplicaciones del sistema operativo Android para mejorar su funcionamiento.

En esta misma línea, han conseguido optimizar la calidad de los sistemas de videovigilancia teniendo en cuenta parámetros como el número de personas que aparecen en la imagen, la luz, la cantidad de objetos en movimiento o la distorsión causada por el volumen de polvo que levantan los coches al pasar junto a la cámara.

Las empresas OptioLabs, InPixal y Bertin se han interesado por estos resultados de investigación y ya los están implementando en sus productos. “Para la transferencia del conocimiento en un área tecnológica como es la Informática es imprescindible que tengamos empresas cerca que den valor a nuestras ideas y nos ayuden a llevar al mercado los resultados de nuestra investigación”, afirma el profesor Galindo Duarte.

José Ángel Galindo Duarte defendió su tesis doctoral en marzo de 2015 dentro del Programa de Doctorado en Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla y obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Sus directores han sido los profesores David Benavides, de la Universidad de Sevilla, y Benoit Baudry, de la Universidad Rennes I en Francia, dentro un marco de cotutela internacional.

Esta tesis se centra en las pruebas, la configuración y la evolución de sistemas altamente configurables, llevando a la práctica las bases del análisis automático de líneas de producto software. Los resultados de la investigación han sido volcados en la herramienta de código abierto TESALIA, que sigue evolucionando con los nuevos resultados de investigación en curso.

Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG)

El Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) otorgado por la Sociedad de Ingeniería de Software y Tecnologías de Desarrollo de Software (SISTEDES) también ha recaído en un miembro de la Universidad de Sevilla, el estudiante Álvaro Rojas Jiménez, por su trabajo Gitbug: Predicción de errores en repositorios de Git. Este TFG ha sido dirigido por los profesores Sergio Segura y Javier Troya, de la ETSII.

El trabajo desarrolla una herramienta para la predicción de errores de software a partir del análisis de repositorios Git. Se han implementado varios algoritmos de predicción de errores a partir de logs de cambio, entre ellos el usado por Google. A partir de la URL de un repositorio Git, la aplicación analiza la probabilidad de error en cada fichero y los muestra visualmente en un cuadro de mando desarrollado con Node.js y GoogleCharts.

De esta forma, es posible focalizar los esfuerzos de la pruebas en aquellos componentes más propensos a contener errores, algo esencial en grandes proyectos de software. Los algoritmos de predicción son independientes del lenguaje de programación, lo que hace que la herramienta sea aplicable en cualquier dominio donde se emplee Git como sistema de gestión de código fuente.

“En la Escuela de Ingeniería Informática de Sevilla, con recursos limitados, estamos consiguiendo un rendimiento científico y de publicaciones de alto impacto muy importante por lo que hemos logrado entre todos mejorar considerablemente nuestro posicionamiento en los rankings internacionales”, comenta el profesor José Ángel Galindo.

La entrega de los Premios SISTEDES se celebra el 20 de julio en la Universidad de La Laguna (Tenerife).