EA anuncia 'Burnout Paradise Remastered' para PlayStation 4, Xbox One y PC

EA ha anunciado que Burnout Paradise, el videojuego de Criterion Games, se convertirá en el primer título de la compañía en ser remasterizado para la actual generación de consolas. La nueva edición de la popular entrega de conducción se lanzará bajo el nombre Burnout Paradise Remastered y estará disponible desde el 16 de marzo en PlayStation 4 y Xbox One.

Burnout Paradise Remastered incluirá el videojuego original y ocho packs que estarán disponibles a lo largo del Year of Paradise, entre los que se incluye la extensión Big Surf Island. La nueva edición, como es habitual en estos casos, también contará con mejoras técnicas para conseguir una mayor fidelidad visual, con texturas en alta resolución para explorar Paradise City en 4k y 60fps en PlayStation 4 Pro y en Xbox One X. Aunque la remasterización estará disponible en formato digital y físico en PlayStation 4 y Xbox One, algo más tarde en este mismo año, también estará disponible para PC, y por primera vez contará con la Big Surf Island para los jugadores de esta plataforma.

"Cuando la gente piensa en Criterion Games, normalmente recuerda la franquicia de Burnout por una buena razón. Aunque lo creamos hace 10 años, sentimos que sigue siendo divertido y único en la industria del videojuego a día de hoy -señala Mat Webster, general manager de Criterion. Burnout Paradise es un arcade de carreras construido para proporcionar a los jugadores la emoción de competir contra amigos de una forma libre, fluida e inmersiva, pero que a la vez cuenta con algo de locura gracias a las acrobacias y choques que se pueden llevar a cabo. Con el lanzamiento de este videojuego remasterizado, seremos capaces de compartir este viaje lleno de acción con una generación nueva de jugadores".