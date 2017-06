505 Games y Lab Zero Games han anunciado el lanzamiento de Indivisible para Nintendo Switch. El RPG, que logró sus objetivos gracias a la recaudación de fondos crowdfunding obtenidos desde la plataforma Indiegogo y la inversión de 505, está protagonizado por Ajna (AHZH-na), una chica que se embarca en un viaje en globo para descubrir qué hay detrás de sus misteriosos poderes. En el camino, se encontrará héroes, ganará nuevas habilidades para atravesar entornos y derrotará a los enemigos que encuentre.

Coincidiendo con el anuncio del juego para la plataforma de Nintendo, desde la desarrolladora han anunciado que los participantes del crowdfunding podrán acceder a una nueva y exclusiva preview para las plataformas anunciadas anteriormente, es decir, PlayStation 4, Xbox One y Steam, en las próximas semanas.

"Desde que Nintendo anunció Switch, los fans de Lab Zero han estado pidiendo el juego para esta plataforma. Los juegos de Plataformas como los RPG son buenos tanto para casa como portátiles, encajando Indivisibleperfectamente con esta nueva plataforma. Por lo que apostar por Swich fue una fácil decisión -asegura Peter Bartholow, CEO de Lab Zero Games-. El juego lleva en desarrollo más de un año y estamos contentos de compartir el progreso con las personas que nos apoyan. No podríamos hacer el juego sin ellos, y es importante que estén involucrados y que escuchemos sus opiniones".

Indivisible tiene previsto su lanzamiento para 2018 y estará disponible en inglés, francés, italiano, alemán, español, japonés y ruso.