'Red Dead Redemption 2' adelanta su argumento con un nuevo video

Rockstar Games ha estrenado el tercer tráiler de Red Dead Redemption 2, la esperada secuela del western cuyo contenido muestra por primera vez a John Marston, al tiempo que desvela nuevos detalles de su historia. El vídeo de poco más de 2 minutos, esconde más de lo que aparenta. Como siempre, la desarrolladora encierra muchos datos con detalles poco perceptibles en cada escena del mismo.

La información oficial aportada por los creadores de Grand Theft Auto nos sitúa en América, en 1899. El ocaso del salvaje Oeste ha comenzado y las fuerzas de la ley dan caza a las últimas bandas de forajidos. Los que no se rinden o sucumben, son asesinados. Tras un desastroso atraco fallido en la ciudad de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der Linde se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas de la nación pisándole los talones, la banda deberá atracar, robar y luchar, para sobrevivir en su camino por el corazón de América. Mientras las divisiones internas aumentan y amenazan con separarlos a todos, Arthur deberá elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo vio crecer.

Si nos fijamos con atención en la imagen oficial de la obra, ésta sugiere que la banda de Van der Linde (posteriormente mencionada como Sons of Dutch) está conformada por siete miembros. En el comienzo del tráiler, vemos a los siete en escena: Dutch Van der Linde, Bill Williamson, Arthur Morgan, Javier Escucha y otros tres personajes no identificados: un rubio de bigote que aparece posteriormente y otros dos (uno de ellos puede ser John Marston).Cuando los vientos cambian y se aprecia la llegada de tiempos más modernos, la época de los bandidos y pistoleros fuera de la ley está llegando a su fin. En más de una secuencia, vemos cómo la pandilla Van der Linde confraterniza con otros personajes, incluyendo la mujer rubia que apareció en el segundo tráiler.

Según se desprende del vídeo, el marco y las dinámicas de Red Dead Redemption 2 serán similares a las del primer juego. De acuerdo con la información de Rockstar, la trama podría arrancar tras un robo fallido en la ciudad de Black Water (una de las localizaciones del título anterior). Mediado el tráiler, también podemos ver a la banda de Van der Linde asaltando un banco en un ambiente similar al de Black Water, lo cual sería una indicación sobre el punto de comienzo de la campaña.En un momento del vídeo, Dutch realiza un discurso muy motivador con la intención de mantener a la banda unida, pero aparentemente eso será difícil "y a veces, los hermanos cometen errores". De acuerdo con la propia descripción de Rockstar, "la banda deberá atracar, robar y luchar, para sobrevivir en su camino", algo que sin duda señala que habrá que lidiar con duros conflictos internos. Por otro lado, sabemos que Abigail Marston estaba con John en la banda de Van der Linde, pero no había aparecido hasta ahora. A pesar de no ser oficial, el rostro del personaje y hasta las vestimentas mostradas en el vídeo son muy similares a las de Abigail en Red Dead Redemption.También a tenor de la descripción proporcionada por Rockstar, no supone ninguna sorpresa que la banda de forajidos será perseguida por las fuerzas de la ley después del error al comienzo de la campaña, no sabemos de qué modo exactamente, pero queda claro en el tráiler que hay federales intentando detener a los personajes. Todo esto desafortunadamente no se acompaña de secuencias recogidas con el título en movimiento, aunque el sello de calidad de Rockstar está presente y la obra tiene muchas posibilidades de luchar por el mejor juego del año.

Red Dead Redemption II estará disponible el próximo 26 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One.