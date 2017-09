Sony confirma el listado de juegos que llevará al Tokyo Game Show 2017

Sony Interactive Entertainment Japan ha confirmado la alineación principal de juegos que llevará a una de las ferias más importante de la industria. Por el momento, se han confirmado hasta 20 juegos para PlayStation 4 y PlayStation VR. No obstante, la lista no puede ser definitiva, ya que la conferencia de Sony prevista para la cita no estará exenta de interesantes novedades, ya sea en forma de nuevos juegos o bien a modo de información sobre títulos ya anunciados. A continuación, puedes consultar los 20 juegos de PlayStation 4 y PlayStation VR confirmados hasta ahora.

PlayStation

Marvel vs. Capcom: Infinite

Monster Hunter World

Dynasty Warriors 9

Dissidia Final Fantasy NT

Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary

Yakuza Kiwami 2

Detroit: Become Human

Knack II

Gran Turismo Sport

Call of Duty: WWII

Earth Defense Force 5

Code Vein

Sword Art Online: Fatal Bullet

Taiko Drum Master: Drum Session!

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

PlayStation VR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Monster of the Deep: Final Fantasy XV

No Heroes Allowed! VR

Summer Lesson: Chisato Shinjo Seven Day Etude

El Tokyo Game Show 2017 se celebrará desde mañana y hasta el próximo día 24. Sony tiene previsto realizar mañana un evento y transmisiones especiales en las cuales se revelarán nuevos detalles y vídeos sobre los juegos que conforman la lista.