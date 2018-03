El apocalipsis zombi de 'State of Decay 2' ya tiene fecha de lanzamiento

Undead Labs ha revelado la fecha de lanzamiento de State of Decay 2, algo que sucederá el próximo 22 de mayo, pero lo más destacable de la información es el precio del juego. A pesar de ser una de las exclusivas más potentes para Xbox One en la primera mitad de 2018, Microsoft ha revelado que la secuela costará apenas 30 euros. El responsable de marketing de juegos de la compañía, Aaron Greenberg, ha explicado los motivos de esta decisión y las expectativas puestas en el título: "Nuestra meta consiste en forjar una relación a largo plazo con la comunidad de State of Decay y proporcionar experiencias más profundas para la franquicia. Además, queremos dar a los jugadores la oportunidad de unirse y disfrutar de este título único".

"Tanto si juegas como miembro de Xbox Game Pass, como si compras la edición estándar o la Ultimate Edition para conseguir acceso anticipado y contenido adicional, tendrás un gran juego y una enorme comunidad para jugar", comenta el directivo.

El juego llegará a toda la familia Xbox One y PC con Windows 10 en dos ediciones. Ambas con algunos incentivos en forma de contenidos descargables. La versión estándar del juego se pondrá a la venta junto al pack Preparado. La edición Ultimate, además, dará acceso a dos packs complementarios: Independencia y Amanecer. Esta versión también incluirá un token para descargar State of Decay: Year-One Survival Edition, la versión del título que inició la saga y nos presentó el mundo post-apocalíptico y peligroso creado por Undead Labs.