Todo listo para la E3 2017

La Feria Electrónica de Entretenimiento, E3, abrirá sus puertas en el Convention Center de Los Ángeles del 13 al 15 de este mes con el objetivo, una vez más, de reavivar un sector en constante evolución, cada cierto tiempo necesitado de un revulsivo que impacte directamente en el crecimiento de la industria. Aunque el sector de los videojuegos parece mantener su línea de negocio y formatos habituales, los publishers andan a la caza y captura de nuevos formatos y plataformas en los que comercializar sus títulos. Como todos los años, el E3 se presenta como el escaparate perfecto para conocer de primera mano hasta donde pueden llegar con sus nuevos planteamientos comerciales.

Conferencias por doquier

Uno de los principales atractivos del E3 volverán a ser las múltiples conferencias, que podrán seguirse en vivo a través de internet, y que, como todos los cursos, se celebrarán en eventos y actos paralelos a la feria.

Bethesda, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft, Sony, Nintendo, Square Enix y el ámbito del PC con el PC Gaming Show, coparán gran parte de los titulares de la feria. De su puesta en escena, su capacidad para dejar entrever las bondades de sus títulos sin mostrar demasiado y, sobre todo, del factor sorpresa dependerá en buena parte el éxito futuro de sus franquicias.

Buenos serán los múltiples juegos que allí se presenten, pero sin duda, una de las conferencias más esperadas será la del gigante de Redmon, donde conoceremos todos los detalles e información de Project Scorpio. Un año más, se espera que Microsoft tire la casa por la ventana con el fin de mostrar un catálogo de producciones más que competitivo. Forza Motorsport 7 y Crackdown 3 serán algunas de sus principales apuestas.

Sony no irá a la zaga y tirará de licencias reconocidas y otras grandes apuestas, tales como como God of War 4, The Last of Us 2, Shenmue III, Detroit Become Human o Days Gone entre otros. Tambien se esperan nuevos datos de Final Fantasy VII, Spider-man y algún detallito sobre Dreams, el nuevo juego de Media Molecule. PlayStation 4 PRO también ocupará gran parte de las novedades del fabricante japonés.

Con la nueva plataforma lanzada recientemente parece muy probable que Sony utilice todos los juegos mostrados en la conferencia para reforzar la imagen de la nueva máquina de la compañía, con contenido en 4K o rendimientos superiores que la competencia, principalmente para tratar de competir con el anuncio de Scorpio. La otra cara de la moneda nos la encontramos en la figura de la callejera PlayStation Vita, que no tiene previstas novedades.

Por su parte Nintendo jugará una vez más sobre seguro, con Super Mario Odyssey, además de nuevas apuestas que a buen seguro anunciará para su doméstica híbrida Switch. De Ubisoft se esperan noticias del nuevo Assasin's Creed, The Crew 2 y su recién anunciado Far Cry 5. La editora Electronic Arts se hará fuerte con su línea deportiva con las sagas FIFA y Madden, así como con títulos de la talla de Star Wars Battlefront II y Need for Speed. Bethesda, por su parte, sorprenderá con el supuesto anuncio de dos nuevas producciones que en teoría ya se encuentran en fase de desarrollo. Activision mostrará Call of Duty: WWII y Destiny 2. Warner Bros seguirá explotando sus Legos y apostará fuerte por La Tierra Media: Sombras de Guerra. Por parte de Take2, 2K Games permanecerá fiel a su franquicia NBA, mientras se espera que Rockstar muestre algo de luz sobre Red Dead Redemption 2, por resumir de manera sucinta gran parte de lo que se mostrará.

Presencia española en Los Ángeles

El producto nacional también tiene reservado un hueco en la feria más importante del mundo de los videojuegos. Blade, la conocida firma de accesorios para consolas con sede en Barcelona, también estará presente con stand propio. Entre sus principales novedades, el fabricante llevará a la feria el Combo Pack de accesorios y los Grips de protección para PlayStation 4 licenciados por la World Wrestling Entertainment, sus asientos de conducción Corsa Seat y otro gran número de elementos compatibles con Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y portátiles de Nintendo.