La moda que define la esencia andaluza

Como en otras ocasiones, y como apoyo a la moda regional andaluza, Marqués de Cáceres rinde tributo al traje de flamenca con el lanzamiento de una botella de edición especial.

El vino forma parte de la cultura andaluza al mismo nivel que lo hace la moda y crean, entre ambos, un maridaje perfecto que recuerda a las fiestas de primavera. Para dar vida a esta unión, años atrás, la bodega lanzó una edición limitada fruto de esta pasión en común que ha ido evolucionando a la par de las tendencias flamencas, conformando la imagen cambiante de este traje regional.

La diseñadora encargada de dar exclusividad al vino ha sido Loli VeraUn comité de expertos en moda flamenca elegirá al autor de la siguiente edición

Bajo su sello de marca de calidad, la bodega ideó la creación de una etiqueta para cada edición de desfiles recogiendo de este modo la unión entre el buen hacer de ambas disciplinas, que confluyen en la defensa de la tradición.

En cada edición, el diseño de la nueva etiqueta recae en Virginia Vargas, creativa y experta de la moda flamenca. Este año, la diseñadora encargada de dar exclusividad al vino ha sido Loli Vera. La modista, natural de La Puebla de los Infantes, ha sabido plasmar en este diseño la esencia del ser puramente andaluz. Tradiciones y costumbres unidas a las tendencias flamencas que se disfrutarán durante los próximos días en la celebración de las pasarelas profesionales de Simof.

La diseñadora, que lleva más de una década presente en la pasarela del salón internacional, renovando su estilo en cada edición para responder a las tendencias actuales, no ha dejado de trabajar para enaltecer la figura del traje de flamenca con diseños novedosos que beben de la tradición y el uso de los detalles como sello distintivo.

"Cuando me hablan de inspiración, me resulta muy difícil encajar ese concepto. Cada vestido en concreto reúne muchos elementos que recuerdan a la artesanía de épocas anteriores y que, actualmente, sería imposible mantener tanto por su elaboración como por su escasa rentabilidad. Sin embargo, el avance tecnológico nos permite salvar gran parte de ese carácter y prolongar el recuerdo de la artesanía de antaño. Mi estilo se enmarca en un concepto de diseño clásico que da un toque especial a cada creación. La presencia de flecos, guipur y, cómo no, el lunar, algo ausente en colecciones anteriores, son detalles que recobran aún más fuerza en mis diseños actuales", explica la diseñadora.

Como en otras ocasiones, un comité de expertos en moda flamenca elegirá al protagonista de la siguiente edición valorando criterios como la trayectoria profesional, la identidad personal, la innovación en las colecciones y el respeto por la tradición. Las mismas señas de identidad que definen a la bodega de Marqués de Cáceres con prolijo recorrido.

La comisión está supervisada por la presidenta de Marqués de Cáceres, Cristina Forner, y reúne a personalidades, prescriptores de la moda, diseñadores, reconocidos estilistas así como a los representantes de las entidades organizadoras: el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) y la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, esta última empresa siendo la que concibió el formato del Salón Internacional de la Moda Flamenca hace 22 años, y que esta edición se celebrará desde mañana jueves 1 de febrero hasta el próximo domingo 4 de febrero.