Cambio de mirada sobre el síndrome de Down en Correos

Down Andalucía, la Asociación Síndrome de Down de Sevilla Aspanri-Down, Down Sevilla y Provincia y Correos han inaugurado Xtumirada, una exposición fotográfica en la que rostros conocidos del deporte, la televisión, el cine y la música de nuestro país han cambiado su mirada con la de personas con síndrome de Down para animar a que se produzca un cambio real en la forma en que la sociedad ve a este colectivo. La muestra está abierta al público de forma gratuita en la Oficina Principal de Correos en Sevilla (Avenida de la Constitución, 32) hasta el próximo 3 de abril, de lunes a viernes de 08:30 a 20:30, ininterrumpido, y los sábados de 09:30 a 13:00.

La exposición, en la que colaboran personalidades como Sara Carbonero, Dani Rovira, Maribel Verdú, Antonio Orozco, Vanesa Romero, Sergio Dalma o Pedro Piqueras, vio la luz el pasado año con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. Ahora, parte de la exposición está recorriendo las ciudades más importantes de España. Además, hasta el 2 de abril, los carritos de los carteros de Correos en Sevilla lucirán el cartel promocional de la exposición. El objetivo es que ciudadanos de todo el país puedan apreciar la iniciativa y sumarse a este cambio de mirada sobre el síndrome de Down.