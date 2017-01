Desde Oriente a Bormujos con un saco de ilusiones

Sus Majestades de Oriente ya lo tienen todo preparado. Después de un año entero vigilando a niños y mayores -para ellos es muy importante tomar buena nota de su comportamiento- por fin se disponen a repartir sus regalos. Como son magos, son capaces de estar en diferentes sitios a la vez y así poder llevar la ilusión a todos los rincones. Uno de esos rincones es Bormujos, donde los Reyes Magos comenzaron su frenética actividad ayer mismo y prometen dar lo mejor de ellos mismos durante todo el día de hoy.

Los gélidos días que está dejando el invierno en la provincia han obligado a los Tres Sabios a dejar a sus camellos resguardados del frío y recurrir a otro medio de locomoción para repartir sus presentes. Por eso, no resultó extraño contemplar cómo Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las calles de Bormujos durante la tarde de ayer en un tren. Sus Majestades montaron a algunos pequeños en su mágico convoy y se lanzaron a las calles del pueblo para, finalmente, acudir a dos sitios muy especiales. Acompañados de los pequeños y del Coro Campanilleros de Bormujos, los Magos quisieron visitar el Centro de Mayores Care Aljarafe y el Convento de las Dominicas. Porque, aunque a veces se nos olvide, hay adultos a los que una visita tan mágica puede resultarles el mejor de los presentes.

Como los Reyes son mágicos, todavía tienen energía para cumplir hoy con su labor, después de la intensa actividad de ayer. Así, Sus Majestades vuelven a acercarse a todos los vecinos desde bien temprano. A las 13:00 tienen programada la visita a la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, donde se celebra una misa de adoración al niño y reciben la llave de la ciudad (necesitan el permiso para adentrarse en todos los hogares pasadas las doce). A partir de las 16:30 emprenderán su travesía por las calles de Bormujos subidos a su carrozas, desde donde repartirán ilusión, caramelos, pelotas y muñecos.

Por ser el primero en aparecer, Melchor sabe que debe calentar el ambiente para que los pequeños estén deseosos de ver a Gaspar y Baltasar. Por eso, este año, el primero de los Reyes repartirá más regalos que cualquier otro. Unas 16.000 piezas (entre las que destacan pelotas de plástico, del Betis y del Sevilla, juguetes educativos, peluches, cajitas de pasteles o regalos para adultos, entre otros) serán lanzadas por este generoso rey que vive con especial ilusión su participación en la Cabalgata de Reyes de Bormujos. "Me gustan mucho los niños y las personas mayores, por eso para mí es una satisfacción ver sus caras de ilusión y que quieran hacerse una foto conmigo por ser Melchor es todo un orgullo", asegura. Este rey sabe que, en los tiempos que corren, la solidaridad y la ayuda al prójimo son muy importantes. Por eso no lo dudó dos veces cuando supo de las necesidades de una familia de El Coronil que lo perdió todo tras un incendio. "Escuché al padre contar su historia y no pude evitarlo, tienen un niño pequeño y yo sentí que debía ayudarlos en Navidad", afirma este Melchor.

Así, un año más, los Reyes Magos llevan la ilusión y la generosidad a Bormujos para que ningún vecino deje de creer en la magia. Ahora sólo queda irse a la cama pronto y esperar a que los Tres Sabios dejen sus regalos.