Paisajes en la intimidad

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), de la Consejería de Cultura, ha inaugurado esta semana la exposición Closer, de José María Mellado, en la Casa de la Provincia de Sevilla. Esta muestra, que permanecerá hasta el 11 de junio, fue expuesta por primera vez el 20 de octubre de 2015 en la sede del CAF en Almería y desde entonces ha estado en diferentes ciudades de toda España y por algunas de las galerías internacionales más relevantes.

José María Mellado se ha convertido en uno de los fotógrafos más distinguidos del panorama artístico español contemporáneo y sus obras se exponen en museos de todo el mundo. Esta muestra reúne más de 50 fotografías de rincones de diferentes ciudades y ciudades y países: La Habana, Guayaquil, Panamá, Escocia o Islandia, sin olvidar su querido Cabo de Gata, en Almería.

El artista exhibe una honesta reflexión sobre el origen de la motivación que le ha llevado a fotografiar lugares insólitos, extraños y espectaculares y en los que buscaba el alma escondida, el aire que interpreta una obra y que le ha dado una personalidad claramente definida y reconocida internacionalmente.

Closer es una colección en la que ha estado trabajando varios años y en la que hace una arriesgada interpretación de la fotografía de paisaje, ahondando en su perfil más íntimo y cercano. Sus mejores imágenes están recogidas en el libro del mismo nombre.

José María Mellado es un referente en la edición fotográfica tanto en el ámbito nacional como en el internacional. A lo largo de su trayectoria Mellado ha investigado en profundidad durante los últimos años las técnicas digitales de captura, tratamiento y salida con el fin de transmitir al espectador las sensaciones vividas en el momento de la toma con la mayor complejidad y fidelidad posibles.

Su trabajo ha sido premiado en más de un centenar de ocasiones y sus obras figuran en importantes colecciones y museos, destacando la Colección Permanente del Museo Nacional Reina Sofía, el Borusan Contemporary Museum de Estambul, el Chazen Museum of Art (Wisconsin, EEUU), la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, el Artium (Museo Vasco de Arte Contemporáneo), el Museo de Bellas Artes de Santander, y un largo etcétera. Participa de forma regular en las ferias de arte internacionales más relevantes, tales como ArtBasel, Art Brussels, Art Cologne, Art Karlsruhe, Photo Miami, Pulse, Scope, ArteLisboa o ARCO. Actualmente está representado por galerías de Alemania, Bélgica, Turquía, Suiza, Francia y Panamá y es autor también de otros libros de obra como El silencio y la luz,Islandia, Paisaje. El eterno retorno y From Heaven to Earth.