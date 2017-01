Rocío Gómez, el arte de retratar la personalidad de su mascota

Cuando el arte forma parte de un individuo, la perdida de un ser querido a veces sirve de revulsivo para crear algo que supondrá una parte de su vida y trayectoria profesional. La pintora Rocío Gómez sufrió la pérdida de un perro y su pasión por los retratos de mascotas comenzó a partir de ese momento.

Gómez recuerda cómo fue ese momento de comenzar a pintar mascotas: "Estaba estudiando Bellas Artes cuando, al perder a un perro que tenía, comencé a hacerle un retrato. Amigos y familiares lo vieron y les encantó. Le hice otro al perro de una amiga y a partir de ahí comenzaron a encargarme más. Hace aproximadamente siete años pinté el primero y desde entonces no he parado".

Para la pintora, hay ciertos rasgos que hay que cuidar en el retrato: "Básicamente, la dificultad radica en que cada dueño reconozca a su mascota, ya sea perro, gato u otro tipo de animal; cada mascota tiene un carisma. Ninguno es igual a otro, debe identificarla y que represente su personalidad. Trato de captar su esencia, plasmar la fuerza de su mirada y que lo haga diferente del resto de animales".

La artista explica cómo es el proceso para realizar estas creaciones: "El primer paso es un amplio diálogo con la persona que me encarga el retrato. Me cuentan un poco la historia de cada retrato y también me dan unas pinceladas sobre la personalidad del animal. Seguidamente me dicen en qué tamaño lo quieren y la técnica artística. Muchas veces me dan vía libre para realizarlo como yo crea conveniente. Desde que comienzo hasta que lo acabo mantengo una estrecha relación con el cliente, así se va ilusionando viendo el proceso creativo".

Gómez asegura que hay tres tipos de pedidos: "Muchas veces el propio dueño quiere tener un bonito recuerdo de su mascota y se lo regala, suele ser la mayoría de las veces. Desgraciadamente, muchos otros me los encargan cuando una mascota fallece y bien el propio dueño me lo encarga o bien un familiar. O cuando un amante de su mascota cumple años, sus amigos se reúnen para encargarme el retrato y así regalárselo".

Son muchas historias las que llenan a la artista: "Hace muy poco realicé el retrato de una perrita que estaba enferma e iba a fallecer, los dueños lo sabían y querían un retrato de ella como recuerdo. Ese tipo de retratos son los que más me conmueven. Me implico tanto que muchas veces quien me lo encarga se convierte en amigo".

Rocío Gómez emplea distintas técnicas artísticas: "Los que son en tonos grises los hago en grafito, suelo utilizar mucho los lápices de colores y la más demandada, sin duda, es una técnica mixta de las tres. También depende un poco de cómo sea el animal a retratar y de qué técnica favorezca más. Trabajo en técnicas manuales y recientemente he incorporado también la opción de realizarlo de forma digital, de esta forma el cliente también puede optar a tener el retrato en varios soportes, como por ejemplo en una taza, una camiseta, un bolso...".

A la artista, le encantaría retratar un dóberman o un gato sphynx. "Me gusta retratar dogos alemanes y bulldogs. Son las razas que más disfruto. Quizás sea por los pliegues de la piel o los belfos, ayudan a crear mucho volumen".

Los clientes se sienten muy satisfechos con el trabajo de la pintora: "La mayoría de las veces, ya sea un regalo o no, los dueños se ponen en contacto conmigo para agradecerme el cuidado y mimo con el que he realizado el retrato. Con cada retrato trabajo una media de 15 días y eso se plasma en el resultado. Es un trabajo lento y que requiere mucho cuidado para que el resultado sea el que yo espero".