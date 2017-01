Tiempo de tendencias flamencas

Que el traje regional andaluz varía y evoluciona con los años no es nuevo, como tampoco es novedad que cada temporada los diseñadores de este sector sorprenden con sus propuestas sobre las pasarelas. Las agujas más consolidadas y las recién nacidas e innovadoras hacen y deshacen patrones sacando todo el partido posible al traje de flamenca. La pasarela We Love Flamenco ha abierto la veda y en ella hemos visto por dónde van a ir los tiros en la primavera de 2017. Señalamos 10 tendencias.

1Mezcla de estampados

Si hace tiempo escuchábamos que las flores con las rayas no casaban bien en el mismo traje de flamenca eso ha terminado rotundamente. En la gran mayoría de colecciones aparecen combinados diferentes tipos de estampados: lunares, flores definidas y desdibujadas, rayas, estampado animal, etc. Todo vale para las más atrevidas. Esta tendencia puede verse en la colección Flamencas con Hechuras, de Manuela Macías.

2flecos, muchos flecos

Este 2017 el protagonista indiscutible es el fleco. En muchas colecciones lo hemos visto y no solo en los mantoncillos y escotes de las flamencas, sino en la cintura, cruzados en el pecho, a lo largo de las mangas, donde nacen los volantes... Ángeles Verano, Camacho Ríos, Mónica Méndez, José Galván, Juan Boleco (hechos en ganchillo), o Jonathan Sánchez Ventura, entre otros, han cumplido con esta tendencia.

3Mangas zíngaras

La manga tradicional que hace unos años comenzó a alargarse y del codo o francesa pasó a ser larga, a pesar de las altas temperaturas que se viven en las ferias de Andalucía, da una vuelta de tuerca y pide más tela, apostando por el corte zíngaro. Larga hasta la muñeca y sin volante en el extremo, aumentan la elegancia y el romanticismo de las flamencas. Las vemos por ejemplo en las colecciones de Sevillanía, Pablo Retamero y Juanjo Bernal, Camacho Ríos y Mario Gallardo.

4no sin mantoncillo

Si en otros años se han visto flamencas desprovistas de mantoncillo dando protagonismo al escote, esta temporada vemos muchos mantones y en cientos de versiones diferentes. La firma Flamenca Pol, por ejemplo, ha apostado por la creatividad a la hora de crear mantoncillos dándoles inspiración hindú. En sus desfiles los vimos de todos los colores, con rayas y estampados que van un paso más allá de las flores y los lunares.

5bolsillos en los trajes romeros

Un detalle simpático e incluso útil para las flamencas de camino son los bolsillos en la parte superior de las faldas, a la vista, y no bajo los volantes, como hasta ahora. Siempre en faldas de talle alto y destacando su presencia al usar otro estampado. La propuesta Sanlúcar de José Hidalgo ha sido una de las que ha marcado esta tendencia.

6flores bordadas

Mónica Méndez, Javier Jiménez, José Galván, Mario Gallardo... La juventud de estas agujas no les ha frenado para inspirarse en las flores bordadas de los mantones de manila para esta nueva temporada. Todo vuelve y la innovación no está reñida con reciclar elementos tan valorados de la artesanía y los bordados. Este toque tan andaluz y tradicional le da un matiz elegante y artesano a los trajes de flamenca que los ha hecho destacar sobre la pasarela. Siempre van colocados estratégicamente en diferentes zonas del vestido.

7espaldas y escotes con chorreras

La magia del traje de flamenca no termina con lo que se muestra viendo a una flamenca de frente. Este año, siguiendo con una tendencia que comenzó hace unas temporadas, los diseñadores han cuidado mucho las espaldas de las flamencas. Firmas como El Ajolí, José Hidalgo o Rosa Pedroche se han guardado un as en la manga y han dedicado tiempo y maestría a decorar los escotes traseros con volantes de capa, chorreras, encajes, madroños, etc. Cabe destacar que, al contrario del escote, que en muchas ocasiones desaparece para ser cada vez más recto, las propuestas dejan cada vez más espalda a la vista.

8talles muy altos

La comodidad gana la batalla en esta temporada. Arrasan los vestidos de talle muy alto y faldas muy amplias. En algunas colecciones como las de Rocío Olmedo, Mercedes Dobenal, Mario Gallardo, Camacho Ríos o Sergio Vidal, las flamencas se alejan un poco del cuerpo de guitarra y sus faldas comienzan desde la cintura. Una opción diferente y por la que sólo las más atrevidas optarán. Hay que señalar que no a todos los cuerpos les estiliza este corte.

9negro, rojo..... blanco y amarillo

En la moda flamenca, hablar de colores es algo peliagudo. Las ferias son siempre la explosión de la primavera en las vestimentas de las flamencas y las romeras, por lo que señalar algunas tonalidades como las más elegidas es complicado y arriesgado. Aún así, este año, tras We Love Flamenco, podemos destacar algo que no sorprende: el rojo y el negro siguen siendo los reyes de los lunares. Este año además el blanco ha tenido un papel especial y como nota discordante el amarillo. Esta regla se desbarata con colecciones como la de Rocío Peralta donde pocos colores se echan en falta.

10flores en el pelo

Lo que comenzó por el amor a los ramilletes, dejando de lado la flor única en el pelo de las flamencas ha desembocado en jardines floreados alrededor de moños, trenzas y recogidos desenfadados. Un abanico de flores de diferentes tipos y colores colocadas a diferentes alturas se plantea como tendencia para completar el look de feria. Esta tendecia estuvo presente en el desfile de Luisa Pérez, por ejemplo, donde destacaron como detalle peculiar pequeñas coronas de flores hechas de porcelana.