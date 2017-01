Toda una experiencia neoyorquina

Madrid

Hay ciudades que invitan a ser visitadas en invierno. Las bajas temperaturas y la luz especial que dejan los primeros meses del año hacen de Madrid un destino ideal para cualquier escapada de fin de semana (también para el próximo puente del Día de Andalucía). Entre sus múltiples ofertas, entre las que destacan las culturales, Madrid ofrece otro tipo de actividades ajustadas a un público que busca experiencias diferentes. Para hacer las delicias de los que quieren vivir un Madrid diferente, el recién inaugurado hotel Only You (paseo de la Infanta Isabel, 13, frente a Atocha) lleva a sus instalaciones un trocito de Nueva York de la mano Seagram's. Bajo el nombre Seagram's New York Hotel at Only You, esta actividad acerca a la capital lo mejor y más característico de la Gran Manzana. Con cuatro meses de duración, esta iniciativa ofrece música, gastronomía y estilo neoyorquinos con unos embajadores muy espaciales.

La ciudad que nunca duerme se traslada al hotel Only You hasta el 31 de marzo con unas actividades muy diferenciadas pero con el espíritu más característico de Nueva York. El propio hotel, con una decoración muy cuidada, ya traslada al huésped al corazón de Nueva York. Sus recepción, escaleras, habitaciones y hasta el propio ascensor no dejan lugar a dudas. El Only You es un trocito de la auténtica Gran Manzana a unas horas de Sevilla. Mimetizados con el estilo más neoyorquino gracias al hotel, los clientes sólo tienen que dejarse envolver por las propuestas de Seagram's para terminar de creer que están en Nueva York. Algo que puede comenzar en el propio hall del hotel. Allí, nada más entrar, los hombres pueden descubrir el secreto de un auténtico afeitado de la mano de la NY Shaving Company, todo un referente en el mundo de la barbería. Ahora, que tan de moda están las barbas, es una buena ocasión para lucir un perfecto afeitado de la mano de auténticos profesionales.

Junto a la barbería se encuentra la zona de coctelería, un lugar en el que es fácil perder la noción del tiempo. Nombrada la Mejor Bartender en América en 2015, Ivy Mix es la responsable del Leyenda Brooklyn Cotelería, todo un icono en Nueva York, y ahora se traslada a Madrid con sus mejores cócteles para llevar su exotismo al hotel Only You. Ivy, que lleva más de diez años dedicada al mundo de la coctelería, comenzó a trabajar con Julie Reiner, propietaria del Clover Club NY. Después de varios años juntas han dejado de ser maestra y aprendiz para dar vida a un proyecto conjunto: el Leyenda Brooklyn. La experiencia de una y la frescura de otra dan como resultado una variada carta de cócteles aptos para todos los públicos. Ahora, Ivy y su Leyenda permanecen en el Only You para ofrecer un concepto de coctelería diferente en el Seagram's New York Hotel at Only You.

Pero no sólo se puede disfrutar de bebidas espirituosas. Todo el mundo recuerda aquella mítica escena de Cuando Harry encontró a Sally en la que Meg Ryan finge un orgasmo en mitad del restaurante Katz's Delicatessen. Éste, además de haber sido el escenario de un momento que pasará a la historia del cine, es famoso por sus perritos calientes, que están entre los preferidos de las grandes celebridades. Abierto desde 1888, esta es la primera vez que el restaurante sale de Nueva York para llevar su gastronomía a Madrid. Su responsable, Jake Dell, pertenece a la quinta generación de propietarios del restaurante y dice tener el secreto del auténtico perrito caliente. Para descubrirlo sólo hay que subir a la séptima planta, donde se encuentra el restaurante, que ofrece unas vistas de todo Madrid, y atreverse con un mítico hot dog.

Pero ahí no termina la experiencia neoyorquina. Después de conocer Nueva York con el paladar, toca acercarse a él a través de los sonidos. Pasado el hall, el hotel dispone de una terraza con una bóveda enorme y en la que se recrea a la perfección el estilo más auténtico de los clubs de Nueva York. Allí, cada noche, el icónico Blue Note Jazz Club ofrece una programación musical muy diversa con grandes artistas del jazz. Además, el cómico Chris Duffy llevará al Only You sus más célebres actuaciones.

Todo esto en el caso del mes de enero. Durante los próximos meses, la Seagram's New York at Only You irá cambiando sus embajadores neoyorquinos, que ofrecerán diversas propuestas empapadas de un aroma 100% Nueva York.