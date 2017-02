La belleza depende del punto de vista

El motivo por el que surge el cuento, Historia de una caca, podría ser, en sí mismo, el argumento para otra narración. Por motivos laborales, Juan Antonio García Barea pasa temporadas fuera de su casa, pero siempre trae historias que sacian la curiosidad de su hijo, que, con 2 años, le pide a su padre cuentos sobre lo que más puede gustar a los niños. En estas edades los temas escatológicos suelen formar parte de sus conversaciones, por eso la petición de un cuento sobre la caca fue tomado como una petición normal. A partir de aquí, sólo quedó darle la vuelta a la historia para que el pequeño pudiera extraer una enseñanza de la narración. Aunque la profesión del autor no tiene nada que ver con la literatura -realiza trabajos verticales-, tiene experiencia al participar en varios concursos de micorrelatos en diferentes entidades. El cuento es sencillo: una vaca que se empacha al comer mucho, con las consecuencias lógicas, que hacen que de su excremento nazca una flor. "Creo que con la historia se manifiestan valores como el respeto y la necesidad des estar atentos para apreciar la belleza, que puede estar en cualquier parte", comenta García Barea. "El cuento me ha regalado grandes vivencias, pero una de las mejores la tuve esta misma semana en el colegio Ángeles Martín Mateo ,que me eligió para una charla coloquio con los niños", asegura Juan Antonio García Barea.