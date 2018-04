Cómo ser creativo sin tener imaginación, en un libro

Ideas para tener ideas. Cómo ser creativo sin tener una pizca de imaginación (editado por Pirámide) es un libro de sentido común. La casi infinita lista de consejos que regala su autor demuestra que la creatividad es mucho más un hábito que un don, y que depende tanto más de nuestra voluntad que de la inspiración. Ésta es una enseñanza valiosa para un tiempo que adora a la innovación como el nuevo dios del progreso. Lo que Agustín Medina, autor del libro, propone es que no es tan difícil, que basta con trabajo y dedicación.

¿Por qué, entonces, resulta tan poco frecuente la costumbre de la creatividad en la mayoría de las compañías? Está claro que no hay una sola respuesta a un problema tan complejo, pero parte de la causa se podría buscar en el predominio absoluto de la cultura de la eficiencia. El que todo deba ser comprobado, medido, evaluado y previsto acaba generando climas poco fértiles. Y el talento, siendo frecuente, necesita de un hábitat determinado para prosperar.

Puede parecer que se trata de un libro dedicado a individuos, pero también va destinado a aquellas corporaciones que no acaben de entender por qué no están consiguiendo de sus equipos todo lo que supuestamente podrían esperar. Y no tanto porque resulte útil seguir al pie de la letra las recomendaciones que ofrece, sino porque deja muy claro que lo que se busca con tanto ahínco es extraordinariamente común si se está resuelto a encontrarlo y a realizar el esfuerzo que ello requiere. Algo más que la obra deja claro es que medir e imaginar son rutinas diarias que todos poseen.

Agustín Medina es miembro del consejo asesor y profesor de la Escuela Internacional de Comunicación (EIC). Ha trabajado siempre en el mundo de la comunicación y el marketing, destacando su labor como creativo en agencias de publicidad como McCann-Erickson y Lintas, director creativo en Norman, Craig & Kummel, vicepresidente internacional en Foote, Cone & Belding y como fundador y presidente de La Banda de Agustín Medina, una de las más reconocidas agencias españolas en la última década del siglo XX.

Asimismo ha trabajado para clientes líderes en todo tipo de sectores y ha escrito una docena de libros sobre publicidad, motivación, creatividad, marketing, emprendedores, nuevas tecnologías y marcas. Como conferenciante ha participado en numerosos eventos en todo el mundo.

En marzo de 2011 fue nombrado miembro de honor de la Academia Española de la Publicidad. Y en 2016 recibió el premio de honor que concede el Club de Creativos de España (CDC).