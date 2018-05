Ideas para regalos de última hora

Mañana es el primer domingo de mayo y eso significa que...sí, te ha alcanzado el día que homenajea a las madres y no, no te has acordado o no te ha dado tiempo de preparar nada. Don´t worry¡, Keep Calm! y simultáneos, aún te da lugar a ir a alguna tienda y comprar un detalle a la mujer de tu vida.

Complementos, típico que no tópico

Si cada año son una elección mayoritaria por algo será. Regalar algún complemento o accesorio que sea tendencia es una apuesta casi segura, sobretodo si compramos algún artículo de edición limitada por el Día de la Madre. Algo que están haciendo muchas tiendas y que te garantiza un detalle más personalizado. Las siguientes propuestas son de Uterqüe.

Díselo con flores

Siempre son una opción que no podemos obviar, y menos teniendo tan poco tiempo para conseguir un regalo. Muchas floristerías abren hoy para "última hora" de muchos que como tú no han podido pasar antes a por un detalle floral. Los arreglos para días como mañana suelen ser preciosos, y además, a veces no hace falta encargarlos porque ya los tienen preparados.

Un libro puede ser el regalo perfecto

Las librerías son una delicia para encontrar un regalo muy personal. Hay quienes prefieren un libro dedicado a una joya, y tiene mucho sentido: regalas una historia o un nuevo saber, y conformas así un recuerdo inédito en esa persona. Si te parece también que es el regalo perfecto, indaga sobre los gustos literarios de tu madre, o pasa un buen rato en la sección que más te llame la atención hasta que encuentres el "elegido".

Echa un vistazo a "Raros, radicales y rebeldes", de Carlos Cubeiro, escritor e ilustrador que ha llenado un libro de mujeres y hombres con talento innato e indómitos en la sociedad que les tocó vivir. 66 páginas con ilustraciones, que son láminas para enmarcar, y donde cuentan detalles biográficos de personajes que van desde Amy Winhouse a Charles Baudalaire. De la editorial Modernito Books.

Hazlo tú, o en inglés ¡DIY!

Si eres manitas y te queda algo de tiempo las manualidades serán unas grandes aliadas. Sin necesidad de gastar, se demuestra que hay detalles que no se pueden comprar, como dedicarle tiempo a alguien tan importante ¿qué mejor manera de demostrar admiración? Investiga y sumérgete por Pinterest o tira de tu propia imaginación. Hay muchas ideas que seguro te encantarán, sobre todo en las que te dan instrucciones para hacer álbumes y marcos originales donde poner fotos y recuerdos bonitos.

Acompáñalo de una nota

Ya sean flores, libros, complementos o manualidad, lo importante es decir cuan importante son esas mujeres en nuestra vida. A veces sólo hace falta una nota, si no crees en la demostración con regalo, déjaselo por escrito. Y si ya tienes el suyo preparado, también. Nunca está de más demostrar los sentimientos, hay que hacerlo más a menudo y mañana es un buen día para decirles a ellas cuánto las queremos ¡felicidades a las madres, sin vosotras no seríamos, literalmente, nada!