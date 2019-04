Philip Werle “La cosecha de cereales bajará en España en todos los granos”

En pocas semanas, Northstar Brokerage va a celebrar en Sevilla, como es habitual, una nueva edición del Andalusian Commodity Exchange, que nació con el nombre de Bolsa Andaluza de Materias Primas. La que será su XI edición trae como novedades la ampliación de la superficie y la presentación de stands. Las jornadas de trabajo desbrozarán la situación de los principales mercados de materias primas agrícolas del mundo en los próximos meses en relación a la cosecha 2019/2020. Cada vez son más los asistentes al evento, en el que este año participarán asistentes de 25 países. Uno de los fundadores del encuentro, Philip Werle, detalla en esta entrevista tanto las novedades del evento, como la actualidad del sector.

–¿Cuántos países estarán presentes en la próxima edición de la Andalusian Commodity Exchange?

–La ACE, Andalusian Commodity Exchange, ha ido progresivamente mejorando su oferta en los últimos años y ha generado cada vez más interés en nuestros visitantes, especialmente los internacionales que ya suman más de una veintena. Este año contamos concretamente con representantes de 25 nacionalidades diferentes, entre ellas todos los miembros de la Unión Europea, pero también de países más lejanos, como Argentina, México, EE.UU., Canadá, Kazajstán, Rusia, Tailandia, Ucrania y Australia. Además de estas nuevas incorporaciones vienen nuestros amigos y clientes ya tradicionales procedentes tanto de España como de los países norteafricanos y Turquía. Baste recordar que cuando comenzamos en el año 2008, con la entonces denominada Bolsa Andaluza de Materias Primas sólo abarcábamos la comunidad autónoma y la participación era diez veces menor de lo que va a ser este año. Y todo lo hemos conseguido con nuestro propio esfuerzo, sin tener que recurrir nunca a las subvenciones públicas.

–¿Qué novedades presentará respecto a ediciones anteriores?

–Trabajamos muy duro para mejorar la experiencia del asistente en cada edición del evento. Este año hemos ampliado la superficie disponible, que se nos estaba quedando ya pequeña, para satisfacer la demanda de participantes y hemos incorporado la cúpula central del teatro Lope de Vega, para así poder disponer de más espacio donde celebrar la bolsa, ante el cada vez mayor número de asistentes. Por primera vez ofrecemos también la posibilidad de montar stands, donde las empresas interesadas pueden presentarse individualmente. Asimismo hemos incorporado nueva técnicas audiovisuales que mejoran la experiencia al visitante.

–¿Cuál es la clave del éxito de la ACE, tanto en asistentes como en repercusión?

–Siguiendo la divisa: “lo que hagas, hazlo bien”, intentamos aprender de nuestros errores y superarnos en lo que hacemos. Tenemos un equipo de organización experimentado y motivado, lo que facilita mucho el trabajo de la preparación del evento. Otro factor de éxito es la combinación entre una bolsa de muestras en la cual vendedores y compradores pueden intercambiar ideas sobre la situación actual del mercado y hacer negocios, y a la vez ofrecer una componente didáctica mediante unas conferencias sobre la oferta y la demanda de los mayores productos agrícolas, presentadas por importantes cargos en la materia a nivel mundial. En este caso también quiero destacar el atractivo de la ciudad de Sevilla, que ya de por sí es un imán turístico y que facilita la decisión de más de un asistente para acercarse a nuestra preciosa ciudad.

–Se celebra la ACE en un momento de caída importante de precios en todos los cereales ¿no?

–Los precios suben y bajan. Es un ciclo eterno igual que la vida misma. Es verdad que hemos elegido la fecha de la ACE en un momento clave para la agricultura y es uno de los primeros eventos internacionales en la agenda anual agrícola.

–Se prevé un aumento de la producción mundial de trigo, según la FAO, pero sin embargo hay un decaimiento del comercio mundial de este cereal en las últimas semanas ¿qué está pasando?

–En España las previsiones de producción indican una bajada en todos los granos: trigo, cebada, maíz, colza y girasol. Las condiciones climatológicas en España son alarmantes. La escasez de lluvia y vientos en muchas zonas ha deteriorado el estado del cultivo de una forma preocupante. Las cuentas se hacen al final de la carrera, pero puedo confirmar que probablemente la cosecha agrícola en España sufrirá y que las necesidades de importación van a subir de nuevo debido a esta adversa climatología.

–La climatología con escasez de lluvias en el sur de Europa puede afectar mucho no sólo al volumen sino también a los rendimientos de los cereales, ¿no?

–Nos encontramos actualmente en una fase importante de crecimiento de las plantas y la falta de agua provoca daños irreversibles en su normal crecimiento y desarrollo. Podemos afirmar sin lugar a dudas que el año 2019 no destacará desgraciadamente en los anuales por su gran rendimiento.

–Se habla de que los precios de los cereales están a la baja a la espera de la cumbre entre Estados Unidos y China ¿Es así?

–Por desgracia las noticias políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, influyen en los mercados más que una sequía en el Mar Negro, Norte de África o en partes de Europa. Me temo que la penalización de ciertos productos aleatorios persistirá en los próximos meses, hasta que la guerra comercial de EE.UU. contra el mundo entero se calme un poco. De todos modos no todo es una visión negativa porque creo que la guerra comercial con China también tiene su parte positiva. Las exportaciones europeas se han beneficiado bastante de la situación creada por los Estados Unidos, lo que significa que algo es algo. De todas formas considero, a título personal, que la política no debería tener tanta influencia en el comercio internacional porque al final no viene a sumar, a aportar algo positivo, sino que por el contrario lo que hace es restar en el balance global.

–En Andalucía sigue la tendencia de descenso de la superficie dedicada a cereales a causa de los precios pues los productores están sembrado almendros y olivos. ¿Qué le parece?

–Me parece estupendo. Me encantan las almendras y el aceite de oliva. Pero aparte de las bromas el cultivo del olivo y el almendro es mucho más rentable que el cereal en los últimos años, por lo que considero muy lógico este cambio de siembra por parte del productor. Teniendo en cuenta la sobreproducción de cereal a nivel mundial parece la mejor opción para el agricultor español cambiar a estas cosechas alternativas. El consumo de aceite y de almendras sube a nivel mundial y creo que hacemos bien en contribuir también a este nuevo desarrollo agrario que, además, es más rentable.