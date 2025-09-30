Andalucía posiciona en Fruit Attraction la excelencia de sus productos hortofrutícolas

El campo andaluz está mostrando todo su potencial en Fruit Attraction. Una cita clave para el sector, dado el constante crecimiento de la feria y los miles de visitantes que cada año acuden, que llega al inicio de una campaña que se vislumbra como fructífera.

Es difícil vislumbrar lo que pueda ocurrir en los próximos meses, pero cuando un sector como el agroalimenario trabaja como lo hace en Andalucía, hay una base muy buena para crecer. No hay nada más que mirar a los últimos datos ofrecidos por la Consejería para comprobar que el valor de los productos andaluces en los mercados es altísimo: en el primer semestre de 2025 ha exportado un total de 9.250 millones de euros, lo que supone un incremento de un 3,1% más que en el mismo periodo de 2024 y lo que la sitúa a Andalucía como la región que más productos agroalimentarios exporta a nivel nacional.

Este crecimiento en el valor exportador se debe, por una parte, al compromiso que muestran los distintos actores, como son productos, empresas comercializadoras e industria auxiliar, así como el apoyo de las administraciones. Ayer, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, mostraron su apoyo y respaldo a las 215 empresas andaluzas que estos días exhiben sus novedades en Fruit Attraction.

Precisamente el consejero andaluz presentó en la mañana de ayer una partida específica de 22 millones de euros para el sector hortofrutícola dentro de la convocatoria de ayudas a la agroindustria que convoca por valor de 88 millones de euros. Fernández-Pacheco destacó, de la misma forma, el potencial de las frutas y hortalizas, que solo en 2024 aportaron el 37% del total de las exportaciones del sector agroalimentario andaluz. Es decir, casi cuatro de cada diez euros de las ventas.

“Precisamente por el peso estratégico que tiene este sector, desde la Junta vamos a destinar 22 millones de euros a las frutas y hortalizas dentro de la convocatoria de ayudas a la agroindustria, lo que supone una cuarta parte del total, el 25%”, explicó el consejero, quien añadió que “este porcentaje se ha calculado según el valor de la producción del sector, el empleo, las exportaciones y el peso que tiene en la agroindustria andaluza”.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, en el stand de Unica Group.

En este sentido, dijo que está seguro de que “va a ser un gran aliciente para muchas de las empresas y entidades andaluzas presentes en esta gran feria internacional, que podrán concurrir a esta convocatoria para invertir en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios”. “Para que sigan siendo emblema de calidad, sostenibilidad, eficiencia hídrica y seguridad alimentaria”, aseguró.

El titular de la cartera de agricultura en Andalucía insistió en la importancia de Fruit Attraction como “gran cita comercial de la industria hortofrutícola internacional en la que Andalucía es patrocinadora principal como despensa de Europa y líder en exportaciones agroalimentarias que es”.

“Andalucía es espejo para otras regiones por ser prescriptora en la dieta mediterránea a través de los beneficios de sus frutas y hortalizas y esta feria es una muestra de todo nuestro potencial y un escaparate perfecto para exhibir músculo”, señaló el consejero, al tiempo que ha invitado a visitar los diferentes stands procedentes de todas las provincias andaluzas, “los mejores prescriptores de nuestros productos”.

Por delante, dos días más de trabajo y muchas reuniones, para las más de doscientas compañías andaluzas, repartidas por los distintos pabellones de Fruit Attraction, que este año bate récord de asistencia.