Toni Nadal: "Mi verdadera pasión no ha sido el tenis, si no los retos. Marcarlos e intentar alcanzarlos"

Toni Nadal ha dado toda una lección de confianza y autoconocimiento en la ponencia inaugural del Congreso Internacional de Frutos Rojos. Era sin duda una de las conferencias más esperadas, la del entrenador mallorquín y actualmente director de la Rafa Nadal Academy. Y no ha defraudado al auditorio del Palacio de Congresos de La Casa Colón, que le ha recibido con una notable afluencia de público. Mensajes aplicados al deporte pero que bien pueden ser extrapolables a otros muchos aspectos de la vida.

Nos mueve la pasión

Esfuerzo, respeto y trabajo, son las claves del éxito para Toni Nadal, y así lo ha reflejado en un discurso en el que ha puesto la pasión y la dedicación por el trabajo en el centro: “En la vida uno tiene que poner pasión en lo que hace. Yo puse pasión en un primer momento en el juego, luego puse pasión entrenando. Pero al final he podido comprobar que durante todos los años que me he dedicado al deporte, mi verdadera pasión no ha sido el tenis sino los retos. Marcarlos e intentar alcanzarlos”.

"Nunca una excusa nos hizo ganar un partido... No basta con ganar, sino ganar haciendo lo correcto"

Una pasión, hablaba Nadal, que debe ir sin duda acompañada de constancia, trabajo y sobre todo autocrítica, si se quiere conseguir esa mejora que es siempre necesaria y siempre posible. “Lo unico que depende de nosotros en la vida es mejorar, intentar hacer las cosas cada día mejor (…) vivimos en un mundo en el que cuesta muchos ser críticos con nosotros mismos o con los nuestros, un mundo en el que tendemos a la sobrevaloraición y así es difícil progresar.”

Esa conciencia de uno mismo parte precisamente del principio fundamental de afrontar la vida tal y como viene, reiteraba el entrenador: “los psicólogos siempre dicen que hay que trasladar mensajes positivos a los chicos, pero yo creo que esos mensajes lo que elevan por encima de todo es el autoengaño. Uno tiene que ser valiente y afrontar la realidad aunque esta en un momento dado no nos pueda gustar mucho”

Buscar la motivación en la confianza y el trabajo

Ser consciente de nuestras posibilidades y trabajar por mejorarlas sin tender a la autocompasión y al autoengaño, ha sido en definitiva el principal mensaje que Nadal ha transmitido en esta conferencia: “La frustración viene de la sobrevaloración, de una falta de animo y de la búsqueda de la inmediatez. Es muy difícil diseñar una buena estrategia si no eres consciente de tus posibilidades. Solo la gente que no tiene confianza en sí misma puede ser engañada.

En definitiva, buscar la motivación dentro del trabajo constante y de la confianza en uno mismo y en los frutos de ese trabajo. Ser inconformista con los retos conseguidos día a día, nos hará querer seguir mejorando, ha asegurado: “Nos hemos acostumbrado a echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa a nosotros, de lo que nos sale mal. En la vida con las mismas circunstancias hay gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal, eres tú quien elige donde te quieres posicionar.”

La conferencia de Toni Nadal ha sido la primera de las que ha acogido el Auditorio del Palacio de Congresos en esta primera jornada. Le han sucedido dos mesas de trabajo del programa oficial centradas en el abordaje de la sostenibilidad y las oportunidades en el retail para los berries.