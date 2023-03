Alcalá presenta su Agenda Urbana 2030 para transformar la ciudad y afrontar los retos del futuro

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha presentado la segunda fase de Alcalá Futura- Plan de Acción Agenda Urbana 2030, la planificación del diseño de ciudad basado en el trabajo realizado en los últimos años que continúa la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e integra nueve grandes proyectos para la ciudad en materia de urbanismo, infraestructuras, servicios, deporte, cultura y convivencia alineados con las estrategias Europea, Nacional y regional Agenda 2030. Es una planificación estratégica fruto de la participación ciudadana y el análisis de las políticas públicas para cuya elaboración se ha contado con la experiencia en estos campos de los expertos de la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Deusto. Este jueves se ha presentado públicamente en el Auditorio Riberas del Guadaíra en presencia de empresarios, vecinos, personas del mundo de la educación, el deporte y la cultura y representantes de la sociedad civil alcalareña. Entre los proyectos planteados a futuro destacan un aparcamiento subterráneo en La Paz con cerca de 200 plazas, otro en superficie en Los Lirios, junto trazado del tranvía; el carril bici a la UPO por el antiguo túnel del tren y las riberas del Guadaíra; la restauración de la Casa del Pósito para el Archivo Municipal, la recuperación de la Plaza del Sol a la espalda de Santiago el Mayor y abierta a la calle José Lafita; una pista de atletismo de 400 metros y aparcamientos en Los Cercadillos; un nuevo pabellón deportivo en Los Carambolos; la reforma de la piscina San Juan, vestuarios y construcciones existentes con la creación de una terraza mirados al Parque de San Juan y el Centro Cívico 1º de Mayo con la reforma y ampliación a dos plantas del edificio existente Son proyectos que incorporan los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Unión europea y las Naciones Unidas incluyéndose la sostenibilidad y eficiencia energética, el urbanismo amable y accesible, la lucha contra las desigualdades, la igualdad, la protección del patrimonio, los espacios verdes y el arbolado, la mejora de la movilidad, y las zonas de descanso, recreo y convivencia para todas las edades.Ana Isabel Jiménez ha explicado que “estamos construyendo un nuevo modelo de ciudad. Ésa es nuestra ilusión y el principal impulso para mí y para todo mi Equipo de Gobierno. En estos años hemos logrado muchos avances, ahora estamos rematando otros muchos y por eso tenemos la ciudad llena de obras. Y vamos a seguir en el futuro con el horizonte puesto en 2030. Todos estos cambios – ha incidido- responden a una planificación. No son fruto de acciones sin conexión, sino del estudio y el diseño de lo que queremos para nuestra ciudad. Ese diseño, al que hemos dado el nombre de Alcalá Futura se contempló en dos fases. La primera que reseñamos de forma genérica como EDUSI se ha extendido desde 2020 a 2023, ahora la estamos culminando. La segunda fase la iniciamos bajo la denominación de Agenda Urbana 2030”. Rafael Merinero, profesor de la UPO experto en análisis y evaluación de políticas públicas ha ha explicado que el Ayuntamiento alcalareño es un buen operador de las políticas públicas que planifica y la Agenda 2030 será un motor de transformación de la ciudad que tiene un papel muy importante en el área metropolitana. Por su parte, el director Deusto La Katedra de la Universidad de Deusto, Roberto San Salvador, ha explicado “el proceso participativo de la recopilación de necesidades ciudadanas” y recordado que “esta Agenda 2030 es un instrumento par mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en la que todos los sectores se tienen que seguir implicando no sólo como han hecho para el diseño, sino también para su puesta en marcha”. Entre los proyectos más destacados de la Estrategia DUSI que ya están en marcha o en fase de finalización figuran la reforma de la calle Nuestra Señora del Águila y la accesibilidad al molino subterráneo de La Mina bajo el teatro Gutiérrez de Alba, la transformación de la calle Orellana, el nuevo Centro de la Igualdad, el proyecto de Parques Empresariales Inteligentes, la formación para el empleo RelanzaT, el plan de mejoras en los barrios con grandes cambios para la comodidad y calidad de vida de la ciudadanía o el Plan de Transformación Digital para aprovechar las nuevas tecnologías en servicios a la ciudadanía más eficaces, más rápidos y con mayor seguridad. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra gestiona en la actualidad fondos europeos por un importe de 26 millones de euros. “En la actualidad somos el municipio de provincia de Sevilla con más fondos europeos adjudicados. Con fondos Next Generation impulsamos los proyectos Agenda Urbana, de Movilidad y Transformación Digital, que nos permitirán avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y eficiente” ha manifestado la alcaldesa. Precisamente, “gracias a la captación de Fondos Europeos y a la buena gestión realizada, la transformación de la ciudad es más que evidente”. Resultados visibles en sostenibilidad y cuidado del medio ambiente (especialmente ha destacado la mejora en la gestión de la limpieza viaria y RSU); en el crecimiento económico y creación de empleo (planes empleo y ayudas a las pymes); en cohesión social con el apoyo a las personas más vulnerables (municipio excelente en políticas sociales); en la mejora de la calidad de vida en los barrios y distritos con nuevos equipamientos; y en la dinamización social (con la cultura y el deporte como ejes fundamentales). Alcalá está en marcha, Alcalá crea empleo, se reduce el paro, y la renta media por habitante se sitúa por encima de la media de Andalucía (Alcalá 28.588€ y Andalucía 27.199€) y todo ello a pesar de que hemos tenido que afrontar grades retos como el Covid y las consecuencias económicas de la guerra.