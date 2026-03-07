La investigación arqueológica señala un punto de acceso al Castillo de Alcalá desde la muralla norte

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Patrimonio Histórico y Museos, ha culminado los trabajos de investigación arqueológica del exterior de la muralla norte del Castillo, en torno a la Torre del Homenaje, como estudios previos a la redacción del Proyecto de Conservación de dicha zona, que apuntarían a un nuevo punto de acceso a la fortaleza por este flanco que mira a las Riberas del Guadaíra y al Puente del Dragón.

Así lo ha adelantado el delegado de Patrimonio, Christopher Rivas, al explicar que, de la mano del arqueólogo Enrique Domínguez, experto en el Castillo de Alcalá, se ha desarrollado esta investigación sobre dicha área de la liza exterior que, por el paso del tiempo y la maleza, necesitaba documentar de forma arqueológica y científica los restos observables de manera inconexa para poder interpretarlos. En este sentido, se han identificado dos zonas amuralladas, una más hacia el exterior y otra más cercana a la Torre del Homenaje, aspecto que hace pensar este posible punto de acceso desde el norte.

Esta investigación, documentación y planimetría, que han contado con la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta, serán estudiados de forma más profunda en los próximos meses y cotejados con estudios anteriores, para formar parte de la memoria del proyecto de redacción de los trabajos de intervención para la conservación. De hecho, en este mismo entorno, en 2025 se desarrolló el estudio del Alcázar Real, junto la zona del Castillo anexa a la Torre del Homenaje.

El delegado ha recordado que el estudio para la conservación de los restos arqueológicos tiene un procedimiento en el que primero, se hace la investigación arqueológica (momento actual de los trabajos en torno a la Torre del Homenaje); después, el proyecto de redacción con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio y, por último, la ejecución de los trabajos. Rivas ha recordado este proceso para puntualizar que paralelamente se trabaja en distintas zonas. En las próximas semanas comienzan las obras de restauración en el entorno de la Torre Mocha y, además, se está terminando la redacción del proyecto de toda la muralla sur en el entorno de San Miguel.

Rivas reitera el compromiso municipal por el patrimonio y las señas de identidad de Alcalá “con todas estas actuaciones conseguimos dar continuidad al estudio científico y las intervenciones en la fortaleza que se realizan de forma progresiva para seguir avanzando en la restauración, conservación y puesta en valor del Castillo de Alcalá”.