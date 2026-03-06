Detenido el líder de una banda de ladrones de casas en el Aljarafe

La Guardia Civil ha detenido al líder de una organización criminal dedicada al robo en viviendas en urbanizaciones de los términos municipales de Sanlúcar la Mayor, Espartinas, Benacazón, Olivares y Villanueva del Ariscal.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la operación comenzó en octubre de 2025. Hasta el momento se ha detenido al líder de la organización, centrándose las investigaciones sobre la detención de los otros cuatro integrantes identificados, pesando actualmente órdenes de detención activas para su localización y puesta a disposición judicial.

La organización presentaba una estructura jerarquizada y el siguiente modus operandi: mientras un integrante gestionaba la logística mediante el alquiler de vehículos y el doblado de placas de matrícula, el resto del grupo ejecutaba los asaltos accediendo a las parcelas mediante el escalo de muros o el corte de vallados perimetrales.

Una vez en el interior, forzaban accesos secundarios para sustraer dinero, joyas, armas de caza y objetos de gran valor para su posterior introducción en el mercado ilícito.

La Guardia Civil ha indicado que el grupo volvió a actuar el pasado 23 de febrero en el Castillo de las Guardas, donde cuatro individuos, empleando el método conocido como "policía full", asaltaron un cortijo identificándose falsamente como miembros de la Guardia Civil. Durante el asalto, los autores amenazaron al morador y sustrajeron objetos de gran valor y efectivo.

Apenas 24 horas después, la organización perpetró un nuevo robo en una hacienda de Sanlúcar la Mayor, donde fueron sorprendidos por el propietario. En la huida posterior, la fuerza actuante estableció un dispositivo de cierre que fue rebasado por los autores mediante una embestida violenta contra el vehículo oficial causando lesiones de carácter leve a un componente de la patrulla y daños en vehículos civiles antes de lograr huir por caminos rurales.

Finalmente, la minuciosa labor de investigación ha permitido la identificación plena de los cinco integrantes de la red, vinculándolos con 31 robos cometidos en las provincias de Sevilla y Huelva.

El líder de la organización ya ha sido puesto a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor, quien ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

Sobre los otros cuatro integrantes identificados pesan actualmente órdenes de detención activas para su localización y puesta a disposición judicial. La investigación está desarrollada por la Compañía de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor.