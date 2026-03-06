Muere un hombre de 50 años en un incendio en una casa de Pilas

Un hombre de 50 años murió la noche de este jueves en un incendio que se declaró en una vivienda de la localidad sevillana de Pilas.

Los Bomberos de Sanlúcar la Mayor informaron en sus redes sociales de que poco después de las 23.00 horas se recibió un aviso de incendio en una vivienda del citado municipio, a donde se envió a la única dotación de guardia en el parque.

El 112 activó además a la Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios.

A la llegada de los bomberos el fuego ya estaba extinguido casi por completo, y al entrar en la vivienda se encontró el cuerpo del único morador de la casa afectada.

El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia.