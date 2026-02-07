El Paisaje Andaluz y la Historia del Tebeo español, en la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra

La Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra alberga estos días dos exposiciones que ofrecen un recorrido artístico y cultural por el paisaje andaluz y la evolución del tebeo español. Las muestras, abiertas al público, se distribuyen entre la sala número 1 y el salón Talavera.

El paisaje andaluz. Por cañadas, cordeles y veredas es un proyecto impulsado por el abogado y coleccionista Luis María Venegas Lagüéns junto al pintor Ricardo Casstillo que tiene como objetivo promover la edición de obra gráfica de artistas contemporáneos.

La exposición reúne trabajos que giran en torno al paisaje de Andalucía y su riqueza natural y simbólica. El proyecto nace con la intención de realizar un recorrido plástico y pictórico por las antiguas vías pecuarias —cañadas, cordeles y veredas—, caminos vinculados históricamente a la trashumancia ganadera que, pese a haber dejado de utilizarse de forma habitual, constituyen hoy uno de los patrimonios naturales más relevantes de la comunidad autónoma.

La muestra incluye obras de autores pertenecientes a tres generaciones diferentes, reflejando una amplia diversidad de estilos y lenguajes artísticos. Los originales han sido trasladados a obra gráfica mediante técnicas de grabado.

La muestra está abierta hasta el 1 de marzo en el horario habitual de la Casa de la Cultura.

La importancia del tebeo

Por su parte, el salón Talavera acoge la exposición La vuelta a la infancia en 80 tebeos, una muestra de José Fernández García dedicada a la historia del tebeo español y centrada en las publicaciones editadas entre 1917 y 1977, un periodo considerado fundamental para el desarrollo de este medio. El visitante está invitado a disfrutar de una exposición cuyo objetivo es recordar y reivindicar la historieta y a sus creadores como parte de un irrenunciable legado histórico. El apartado repasa los géneros de la historieta española: los tebeos humorísticos, los tebeos de aventuras o los tebeos románticos, pero también los tebeos oficiales (editados por instituciones políticas y religiosas), obras que, a partir de 1968, buscaron evidenciar la madurez del medio y que en muchos casos se dirigieron ya a lectores adultos.

La exposición pone en valor el tebeo como una de las expresiones más representativas de la cultura popular española. Estas publicaciones fueron creadas y consumidas mayoritariamente por las clases populares y alcanzaron su mayor auge entre principios de la década de 1940 y finales de los años 60, cuando la industria vivió su etapa de mayor producción, con títulos de larga trayectoria y tiradas que alcanzaron cientos de miles de ejemplares en la posguerra.

La muestra también aborda las dificultades que enfrentaron muchas de estas publicaciones, sometidas a la censura previa y, desde 1955, al control de comisiones estatales que regulaban los contenidos destinados a la infancia y la juventud. A pesar de estas limitaciones, los tebeos lograron implantarse en hogares de todos los sectores sociales, convirtiéndose en un reflejo de la realidad social, política y económica de cada época.

La vuelta a la infancia en 80 tebeos destaca además el valor cultural y educativo de estas publicaciones, que sirvieron como herramienta de entretenimiento y formación para varias generaciones, constituyendo una auténtica ventana al mundo para millones de lectores. Ambas exposiciones pueden visitarse en la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra, ofreciendo al público una oportunidad de acercarse tanto a la creación artística contemporánea inspirada en el patrimonio natural andaluz como a la evolución histórica de uno de los formatos más emblemáticos de la cultura popular española. El público puede disfrutar de esta exposición hasta el 22 de febrero en el horario habitual de la Casa de la Cultura.