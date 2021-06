¿Sabes cuál es el superalimento ideal para cenas que sirve para adelgazar?

Una de las claves para adelgazar es elegir los alimentos adecuados, no aburrirse comiendo y no comer siempre lo mismo. La coliflor es un alimento que cumple una función perfecta, puedes tomarla tal cual, tomar un pseudoarroz o incluso una pizza, son muy pocas calorías. Pero no solo destaca por su bajo nivel calórico, la coliflor tiene un perfil nutricional muy completo. Aporta muchas vitaminas al organismo y, además, es una gran fuente de antioxidantes que protegen de enfermedades.

Dietas

Una de las cualidades de este superalimento es que es muy saciante que, además, tiene alto contenido en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal. Por otro lado, el 92% de su composición es agua, algo muy bueno para dietas de pérdida de peso.

Y una de las razones más importantes y que más llama la atención: su versatilidad. Es un buen sustitutivo para alimentos más pesados como harinas o arroz. Desmenuzándola, podemos conseguir forma de arroz o cuscús. Mezclada con otros alimentos podemos conseguir placas para lasaña, base de pizza o todo aquello que las mentes más ingeniosas puedan inventar.

Por otro lado, varios estudios científicos han demostrado que la coliflor es uno de los mejores protectores frente al cáncer de colon o de próstata. Al igual que otras verduras como el brócoli, romanesco o col, tiene gran cantidad de glucosinolatos e isotiocianatos, dos antioxidantes que podrían ayudar a detener el crecimiento de las células cancerígenas. También previene diarreas y otras enfermedades como inflamación del intestino.