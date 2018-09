Sigue creciendo el número de familias que piden ayuda para pagar el agua

El director gerente de Aljarafesa, Pedro Rodríguez, repitió este miércoles un mensaje que no es nuevo: “En el Aljarafe no se le corta el agua a nadie porque no pueda pagarla”, salvo que sea por un error. Para ello, la empresa ya incluyó en sus ordenanzas de tarifas, de forma pionera, un mínimo vital básico de 100 ó de 50 litros de agua al día por persona para aquellos hogares que o bien no llegan a la Renta Mínima de Inserción o que, superando ésta, no alcanzan el salario mínimo.

También hay un fondo de 230.000 euros para cubrir recibos, que se reparten en función de la población y el número de parados de cada municipio. En total, estas medidas sociales –que se aplican siempre previo informe de los Servicios Sociales– acaparan ya 700.000 euros, el 1,7% de la facturación anual de la compañía, y se unen a otras opciones, como tarifas reducidas para familias numerosas, jubilados o fraccionamiento y aplazamientos de pagos.

Pero, preguntado sobre si la recuperación económica se ha reflejado en que haya menos demanda de estas ayudas, Rodríguez respondió de forma contundente: “No ha disminuido el número de familias que necesitan estas ayudas”.

Siguen aumentando, por dos motivos. Uno es puramente demográfico: incluso en la crisis, la comarca del Aljarafe no ha dejado de crecer, con nuevos vecinos. El otro es la realidad socioeconómica, que respaldó también el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos: la recuperación económica no ha llegado a las familias y, sobre todo, al segmento de población con menos recursos, que sigue creciendo, señalaron. Con estas medidas sociales, Aljarafesa estima que llegará este año a unos 20.000 vecinos del Aljarafe o casi 4.000 familias. El fondo de acción social que pone para cubrir facturas que no se pueden pagar se ha incrementado un 15% con respecto a 2017.