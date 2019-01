'Coaching' para aspirantes a policía

El Auditorio Rafael de León, en Tomares, acogerá esta tarde a las 18:00 horas una charla del denominado 'Tour motivacional' que están llevando a distintos municipios del país Enrique Jiménez, agente de la Policía Nacional sevillano, autor del libro De opositor a Policía, y Olga Maeso, la mediática Mosso d'Esquadra autora también de Confesiones de una policía.

La charla está enfocada a aspirantes y opositores a los cuerpos de seguridad del Estado. El objetivo es hablarles sobre lo que supone todo ese proceso de preparación, la frustración que conlleva a veces y, cuando se supera, qué hay de realidad y mito con una profesión distorsionada por las películas y que marca carácter.

"Te cambia la vida, te marca las 24 horas: pasas a ser el hijo, un primo o un sobrino, al hijo, al primo o al sobrino policía". "El día que te entregan el uniforme, empieza una nueva vida que te carga de responsabilidad", se lleve puesto o no, señala Jiménez.

Antes de ser agente se graduó como maestro de Primaria. Con estas charlas aúna sus dos vocaciones: la de la formación y la del servicio público. Maeso estudió Administración y Dirección de Empresas.

El acto es este viernes a las 18:00 horas y se ha desarrollado ya en otras ciudades del país

Junto a ellos, este viernes estarán en Tomares Rafael Prieto, el policía nacional que perdió una pierna en acto de servicio y ha ganado una sentencia para volver al cuerpo con su pierna biónica; el ertzainta Alberto Martín, conocedor de los "años de plomo" en el País Vasco y autor también de libros sobre la temática y la guardia civil Yohanna Alonso, que dedica parte de su tiempo a entrenar a víctimas de violencia de género.

Jiménez y Maeso han llevado ya estas sesiones de coaching a otras ciudades del país, como Castellón, Cáceres o Guadalajara, de forma voluntaria, aunque auspiciados por distintas academias de preparación de oposiotores.

Entre los aspectos que trasladan a los aspirantes, Enrique Jiménez apunta que dejan claro que probablemente estarán en "los 15 peores minutos de la vida de la gente", por las situaciones en las que intervienen; que casi siempre será "frustrante", porque por mucho empeño que pongan a las víctimas les parecerá que no estuvieron, no llegaron a tiempo, no hicieron lo suficiente. Se les advierte que no esperen agradecimientos, no es la costumbre.

Pero también inciden en los valores humanos de la profesión, en la necesidad de tomar conciencia de que es sobre todo un servicio público, con multitud de departamentos y labores poco conocidas a las que pueden dedicarse y que, cada vez más, el cuerpo busca perfiles distintos, profesionales formados en otras disciplinas que aporten un valor añadido a un perfil profesional que requiere capacidad de decisión, capacidad de trabajo en equipo, estar preparado para acatar órdenes y contar con la movilidad geográfica.

Según Jiménez, las charlas anteriores del tour han tenido una acogida entre los asistentes que ni ellos mismos esperaban, sobre todo por las dudas y las preguntas a las que han intentado contestar desde la experiencia propia.