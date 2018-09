Fallece tras caer con su silla de ruedas desde una rampa al salir de misa

Una mujer de 85 años ha fallecido en la localidad sevillana de Camas tras caer con su silla de ruedas desde una rampa para personas con movilidad reducida por la que accedía a un paso de peatones tras salir de una iglesia del municipio.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la familia, el accidente se produjo en la noche del pasado 5 de septiembre cuando la mujer acababa de salir de misa en la parroquia Nuestra Señora de la Fuente, en la calle Buen Aire, y bajaba por la rampa a la calle, no cuenta con barandillas de seguridad ni piso antideslizante, volcando la silla de ruedas hacia uno de sus laterales.

Fuentes municipales consultadas han aclarado, no obstante, que el accidente se habría producido en una rampa cuya ejecución no corresponde al Ayuntamiento, sino que se hizo en una remodelación de la parroquia, hace unos años, que cuenta con otra rampa de menor desnivel, en otro acceso. No obstante, instaron a esperar a los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Testigos del suceso llamaron de forma inmediata a los servicios de emergencia, que evacuaron a la mujer con diversos traumatismos al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde falleció en la tarde del pasado sábado. El sepelio ha tenido lugar esta mañana, y los vecinos han lamentado que las condiciones de la rampa provocaron que la silla quedase sin control, y volcase hacia uno de sus laterales.