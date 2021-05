Mairena del Aljarafe externalizará una parte de la limpieza de calles para mejorar el servicio

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha previsto en los presupuestos municipales para 2021, que se aprobaron el pasado jueves, una partida de 700.000 euros externalizar una parte del servicio de limpieza viaria, de forma que se pueda ampliar el que ahora presta directamente el Consistorio y que es insuficiente.

Según han precisado fuentes municipales, ya se están redactando los pliegos con las bases que regirán el concurso público, que deben aprobarse en el Pleno. No obstante, esta externalización, la principal novedad del presupuesto de 2021, no afectará a los operarios municipales de limpieza viaria, ya que el Ayuntamiento seguirá cubriendo directamente una parte. No hay pues subrrogación y sí una ampliación de los recursos por esa otra vía.

En un comunicado, el alcalde, Antonio Conde (PSOE), ha destacado este miércoles que "la ampliación es clave para la modernización de los servicios que damos a la ciudadanía y la ejecutamos porque tenemos que ser exigentes y tener en cuenta sólo a los vecinos” de Mairena del Aljarafe.

Con la nueva partida, el presupuesto municipal para mantenimiento del viario público pasa de 3,75 a 3,98 millones de euros, lo que supone un 6% más.

El Ayuntamiento diseñó la ampliación del servicio de mantenimiento de calles el año pasado, según un análisis independiente que encargó y que concluyó que el actual es insuficiente para Mairena y que en un 72% de los parámetros la gestión indirecta de la ampliación puede ser más eficaz y sostenible.

Conde incide en que ampliación del servicio se realizará respetando el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos del consistorio (UGT, CSIF, CCOO, CGT y Ustea) para garantizar las condiciones de los trabajadores municipales, que no tendrán cambios y seguirán vinculados al Consistorio.

Fruto de ese acuerdo sindicatos y Ayuntamiento iniciaron en octubre “el proceso de consulta y negociación sobre la reubicación de personal y condiciones de trabajo".

CCOO lamenta que se siga la "senda" de privatizaciones

No obstante, representantes de CCOO se concentraron el pasado jueves a las puertas del Consistorio, en contra de los presupuestos porque contemplan "privatizaciones del servicio". En este sentido, el sindicato señala que el Capítulo I ha descendido por jubilaciones, bajas y gestión indirecta de los servicios.

Pero no se contemplan partidas para la creación de empleo público y prestación de los servicios públicos con criterios de calidad y eficiencia, a lo que se une la nueva "privatización", que "sigue senda iniciada por el PP en 2013 con la recogida de residuos".

El sindicato también recuerda que recientemente se ha aprobado un estudio de costes sobre la privatización del alumbrado público y está la futura gestión privada del cementerio municipal.