Nirmal Purja, tras la muerte de su instructor de paracaidismo: "Estoy devastado por la pérdida de Dean"

El conocido alpinista nepalí Nirmal Purja sobrevivió el pasado viernes a un accidente cuando se lanzó en un paracaídas en el aeródromo de La Juliana, en Bollullos de la Mitación. En el siniestro falleció el instructor del curso de perfeccionamiento que estaba realizando, un joven militar británico de unos 30 años. Horas después, Purja envió un mensaje a través de sus redes sociales. "Estoy devastado por la pérdida de Dean", dijo.

Purja explicó que había estado entrenando con el instructor fallecido durante la última semana en España y aseguró que "Dean es una leyenda en el paracaidismo" y "uno de los mejores y más talentosos instructores" que ha conocido. Fue miembro de los Diablos Rojos, el equipo de exhibición de paracaidistas del Ejército británico.

"Estoy sorprendido y devastado. Todo mi amor está con su familia y amigos en este trágico momento", añadió el alpinista nepalí, que es conocido por haber ascendido los 14 ochomiles en menos de seis meses, una hazaña que tiene incluso una serie en Netflix.

Purja explica en su mensaje cómo se produjo el accidente. Estaba realizando ejercicios de manipulación del dosel. "Dejamos el avión a 15.000 pies y completábamos una rutina de formación mientras estábamos en caída libre". Al terminar la rutina, estaban a unos 3.500 pies, con el instructor por encima suya, en principio según lo planeado.

"Dean se acercó y se posicionó a 45 grados por detrás y por encima". Purja detalla que esta maniobra requiere una frenada intensa para poner mantenerse en la misma posición y que cree que, debido a eso, el paracaídas del instructor se enredó con el suyo. "Esta acción nos dio a ambos un giro severo e incrementó nuestra tasa de caída dramáticamente. En este punto no tenía más opción que cortar y retirar mi (paracaídas de) reserva, liberándome del enredo".

El alpinista asegura que vio a Dean bajo un paracaídas inflado pero descendiendo a un ritmo más rápido. No presenció el impacto contra el suelo, aunque sí pudo ver que estaba gravemente herido. Intentó reanimarlo pero sus lesiones eran demasiado graves.

"Hoy tomé la decisión de seguir entrenando. ¿Por qué? Porque no puedo pensar que haya una mejor forma de honrar el legado de Dean. Fue el mejor de los mejores y un buen amigo. A él no le gustaría que me detuviera. Estaba completamente enamorado de este deporte. Nada puede cambiar lo que pasó o traer de vuelta a esta persona increíble, pero su legado vivirá para siempre", apunta Purja, que añade que está colaborando con las autoridades en la investigación abierta sobre la muerte del instructor. "Descansa en paz, hermano. Siempre te recordaré", concluye el mensaje del alpinista.