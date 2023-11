El PSOE de Bormujos critica al gobierno municipal de PP y VOX de plagiar y dar continuidad al "Plan Bormujos Avanza"

El portavoz socialista Rafael Díaz de Bormujos ha criticado al gobierno local por aprobar el 'Plan Bormujos Avanza' con una modificación presupuestaria a la que se opusieron PP y VOX en el mandato municipal pasado.

Rafael Díaz ha hecho una comparativa entre ambas modificaciones presupuestarias detallando y comparando las partidas de uno y otro en un alegato con el que ha querido dejar negro sobre blanco a un mismo tiempo "el plagio y la contradicción con el que el actual gobierno quiere vender a los bormujeros un plan de inversiones que en realidad es continuista".

En palabras del propio Díaz "ustedes nos traen hoy aquí un plan que es prácticamente el mismo que nosotros les presentamos y al que ustedes votaron en contra y ahora les demostraré al detalle. 550.000 € en inversión para vías públicas les presentamos nosotros, 580.000 € proponen hoy ustedes. 100.000€ para el cementerio, propusimos nosotros y 100.000 € traen ustedes ahora. Reforma del recinto ferial, reformas en centros educativos, Plan Barrio, Centro de Asociaciones, inversiones en parques y jardines, en equipos informáticos, en instalaciones deportivas. ¿Qué pasa? ¿En aquel momento no eran necesarios y hoy si? Y partidas sin especificar, como también nos criticaban ustedes a nosotros. Sin embargo, no dedican ni un solo euro a planes de empleo, cuando nosotros dedicábamos 600.000 € ¡Se equivoca usted por completo señor Paniagua, al no dedicar ni ninguna partida a uno de los problemas más graves que tenemos los andaluces y los bormujeros! Y en el colmo del despilfarro 21.000 € en un arbolito de navidad, cuando con nosotros el delegado de Cultura y Fiestas, Jesús Macarro, alumbraba todo Bormujos con esa cuantía”.

El origen de Bormujos avanza

En diciembre de 2021, el pleno del Ayuntamiento de Bormujos sacó adelante un Plan Municipal de Inversiones por valor de 8.120.500 euros. Un montante con el que se pretendían sufragar los gastos de proyectos transformadores tanto para la economía como para las infraestructuras y supondría un notable cambio para el municipio aljarafeño de cara al futuro. Un ambicioso programa de actuaciones que fue bautizado con el nombre de "Bormujos Avanza" y costeado gracias al remanente de tesorería para evitar el endeudamiento de la hacienda local con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y la edil no adscrita Carmen Cariciolo y los votos en contra de PP y VOX.

"Una inversión histórica" como la calificaba el por aquel entonces alcalde de Bormujos, Francisco Molina Haro, "dentro de un plan de inversiones sin precedentes para este pueblo, que tenía como objetivo mejorar los servicios y los programas municipales". El mayor importe iba destinado al Programa de Empleo de Rescate Municipal, con una partida de 600.000 euros, con lo que se retomaba una ayuda puesta en marcha en el plan de emergencia de la pandemia, con el que se quería afianzar de manera estructural, sin necesidad de recurrir a procedimientos de emergencia. En la misma línea se incluía la Casa de la Juventud, una construcción para cubrir las necesidades de los jóvenes de la localidad, no solo para el ocio, sino también para la formación, el estudio y el desarrollo de los mismos. Un proyecto dotado en aquel momento con 400.000 euros.

A través de la aprobación de aquel remanente de tesorería también se pondría en marcha un bus lanzadera directo que conectase Bormujos con el metro en Mairena del Aljarafe y un ambicioso proyecto denominado Bormujos Barrio a Barrio con el que se dio respuesta inmediata a las principales demandas de los vecinos y que se dotó con 500.000 euros. De aquellas inversiones también cabría destacar la construcción de un campo polivalente de rugby y futbol, varias pistas de pádel y la mejora de instalaciones deportivas por un total de 520.000 euros.

El Ayuntamiento asumió también una vieja reivindicación ciudadana con la reforma del CEIP Padre Manjón, dentro de la partida de 325.000 euros que se invirtieron en la reforma de centros educativos. Entre los objetivos más relevantes se incluía la construcción de un centro coworking de asociaciones, la rehabilitación y mejora de los principales parques de la localidad, así como un parque del agua, dentro de un completo plan integral por valor de 600.000 euros. Finalmente se incluía acometer la modernización de edificios públicos para la eficiencia energética con plantas fotovoltaicas, con las que se pretende generar un importante ahorro eléctrico. Un plan que pretendía reforzar las prestaciones públicas de Bormujos pensando en el bien común de sus vecinos y vecinas y sirvió de motor económico para salir de la crisis sociosanitaria, ocasionada por el COVID19”.

El PSOE recalca que "curiosamente, hoy 20 de noviembre de 2023 a propuesta del nuevo gobierno municipal de coalición formado por PP y VOX, ha sido aprobado, en sesión extraordinaria del pleno municipal, el expediente de modificación presupuestaria 25/2023 del presupuesto del Ayuntamiento de Bormujos financiado a cargo del remanente de tesorería por un total de 8.214.000 €".

Los socialistas explican que esta propuesta ha generado un acalorado debate en el que los representantes del PSOE y Ciudadanos, ahora en la bancada de la oposición, han reprochado y afeado a Lola Romero, actual alcaldesa de Bormujos, y a Luis Paniagua, portavoz del grupo popular, proponer la aprobación de una modificación presupuestaria financiada a cargo del remanente de tesorería para "plagiar y dar continuidad a un plan para el que ellos mismos votaron en contra argumentando que era una modificación presupuestaria hecha de espaldas a la oposición y que no compartían las partidas ni las inversiones al considerarlas innecesarias".