Proyecto de restauración ecológica del tramo medio del arroyo Porzuna hasta la Vega de Gelves

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sometido a información pública, desde el pasado 27 de marzo, un proyecto de restauración ecológica del tramo medio del arroyo Porzuna. Las intervenciones se plantean en el tramo de máxima pendiente y en su llegada a la Vega de Gelves.

El proyecto se localiza en los términos municipales de Mairena del Aljarafe, Gelves y Palomares del Río y cuenta con un presupuesto base de licitación de 512.626,20 euros financiados con fondos europeos NextGenerationEU. Ha sido redactado por SPESA Ingeniería S.A. (Guillermo Cobos Campos y Manuel Cayuela López bajo la dirección de Antonio Barrera Maestre).

El proyecto (pulsar aquí para acceder) no contempla, ni el desoterramiento del tramo de arriba -en Mairena del Aljarafe-, ni la restauración del tramo final hasta el Guadalquivir -en Palomares del Río-, precisa la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), que ha presentado alegaciones.

ADTA añade que este proyecto no incluye el histórico camino entre Mairena y Gelves, denominado camino de los Valles, aunque sí prevé la creación de un camino y un sendero por cada lado de la ribera del arroyo. En el ámbito del proyecto se ejecutarán dos tipos de caminos diferentes: "camino transitable con vehículosy senda peatonal".

El objetivo es "revertir el actual proceso de acreción del cauce, incrementando su resiliencia frente a los impactos existentes y restaurando los procesos naturales". Esto supondrá una reducción de los procesos erosivos, la recuperación de la llanura de inundación del arroyo y, por lo tanto, el incremento de la recarga del acuífero durante episodios de avenida. La reducción de la incisión también supondrá un ascenso del nivel de base y por ello una subida del nivel freático.

Se pretende también reducir del riesgo de inundación en las zonas vulnerables colindantes mediante la laminación de las avenidas a través de la recuperación de la llanura de inundación, además de incrementar los valores ambientales del entorno, mediante la recuperación de diversos hábitats, conformando un corredor verde entre el cauce del Guadalquivir y la cornisa del Aljarafe. La creación de un entorno natural con una abundante cubierta forestal permitirá amortiguar la temperatura del entorno, contribuyendo igualmente al secuestro de dióxido de carbono y a la generación de oxígeno.

Otro de los objetivos es el fomento de los usos recreativos por parte de las poblaciones cercanas, contribuyendo a la vertebración del territorio. Igualmente se busca fomentar las actividades saludables, lo que contribuirá a mejorar la salud de la población. A través de los valores naturales del entorno se pretende incrementar la oferta turística de los municipios del entorno y, por lo tanto, el estímulo de la actividad económica.

Por sus características, mediciones y tipología, las actuaciones contempladas en el proyecto no están incluidas en los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, ni en el Anexo I del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica el Anexo I de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ni en su texto consolidado de 12 de enero de 2016, y por tanto no requieren procedimiento reglado de evaluación ambiental. Las actuaciones contenidas en este proyecto no tienen afección, ni directa ni indirectamente, sobre espacios protegidos.

En la zona de estudio se encuentra el hábitat de interés comunitario 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Sin embargo, las actuaciones respetarán las formaciones existentes y supondrán un incremento de su superficie a medio y largo plazo.

En el ámbito de estudio se encuentran las antiguas instalaciones de una depuradora, siendo visiblestodavía las balsas de decantación y los reactores de hormigón. Aprovechando estas estructuras seconstruirán tres estanques que se llenarán exclusivamente por aguas pluviales. Se tratará por lo tantode estanques temporales, especialmente apropiados para la reproducción de anfibios.

El plazo máximo estimado para la ejecución de la totalidad de las obras se ha cuantificado en 12 meses, a contar a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo. En cuanto al periodo de garantía de las obras descritas en este proyecto se establece un año, contado a partir de la recepción de las mismas.