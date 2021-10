Sanz formaliza su renuncia a la Alcaldía reivindicando la "marca Tomares" como su gran logro

El proceso de sucesión se activará de forma inmediata

Tras el registro de la dimisión de José Luis Sanz como alcalde y su renuncia como concejal, el proceso para elegir a un nuevo alcalde se activará de forma inmediata. Está previsto que mañana mismo o pasado se convoque y celebre ya un pleno para dar cuenta de la dimisión, como es preceptivo. A partir de ahí, hay que informar a la Junta Electoral, para que pueda tomar posesión un nuevo concejal por el PP. Será la siguiente en la lista electoral de la formación, Magdalena Ybarra. Una vez que ese trámite esté resuelto, se celebrará el Pleno para elegir nuevo alcalde, con José María Soriano como candidato del PP. Dado que el PP tiene mayoría absoluta en Tomares -13 concejales frente a 11 de la oposición- no hay margen para sorpresas. Durante el acto de balance y despedida en el Ayuntamiento, Sanz ha insistido en la idea de que el PP está fuerte en Tomares y que no sólo ha ganado las municipales, sino todos los comicios que se han celebrado desde la etapa de Antonia Hierro (hubo una excepción, sin embargo, las generales de abril de 2019, en las que el PSOE se puso por delante, en una tendencia que no se consolidó). Tomares ha sido histórico feudo del PP. Aunque el líder desde 14 años se vaya, según ha venido a decir, hay equipo para seguir gobernando. De momento, no se esperan más renuncias entre los concejales más cercanos a José Luis Sanz en Tomares, aunque se ha apuntado que algunos de ellos podrían acompañarle, de una forma u otra, en la nueva etapa que inicia.