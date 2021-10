Las aristas de la 'marca Tomares'

"La marca Tomares existe. Pero existe desde hace varias décadas. A partir del boom de la Expo. Hay que ser honesto y reconocer que en la misma y en la configuración de lo que es Tomares hoy han participado todos los alcaldes y la alcaldesa que ha tenido el municipio desde entonces". Así valora el portavoz del PSOE en Tomares, Miguel Ángel Melero, las palabras con las que el que ha sido regidor en los últimos 14 años, José Luis Sanz, se despidió del cargo el pasado lunes para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Sevilla, refiriéndose a esa "marca" como sinónimo de "calidad de vida" como su principal logro.

Los principales grupos de la oposición tomareña coinciden en reprochar al edil, entre otras cosas, el que haya utilizado Tomares como "trampolín" hacia otras esferas de la política, que buscaba desde hace tiempo. Melero recuerda que de todos los pasos que Sanz ha dado -desde que anunció sus aspiraciones a dejar Tomares para ser candidato en la capital, pasando por el día que iba a dimitir- los representantes de los vecinos se han enterando por la prensa. Y, pese a estar todo previsto de antemano, el Pleno en el que se dio cuenta de su dimisión se convocó y celebró de forma urgente, el martes, sin su asistencia. "No son las formas", considera.

Al portavoz socialista le preocupa además que una situación de "provisionalidad" en el gobierno local (se habla que otras personas cercanas a Sanz podrían acompañarle en su aventura sevillana y que, por tanto, podrían estar ya en esa clave) suponga un "freno" y mayor tardanza al responder a demandas y petición de información de los ciudadanos.

Cuestiona también la solvencia de los presupuestos municipales y advierte que, a pesar del alto número de viviendas que se han anunciado, muchos jóvenes del municipio tienen problemas de acceso a las mismas, por los precios. Es una planificación -apunta- pensando en consolidar Tomares como el "Pozuelo de Alarcón" de Sevilla, con una tendencia determinada al voto.

El coste del teleférico que no se llegó a ejecutar

Melero también se refiere a que nunca llegó a ejecutar el teleférico, con el que Sanz debutó como candidato en el Aljarafe. Lo hace, igualmente, la portavoz de Adelante, María Ángeles García, que aporta un dato: sin haberse realizado ha costado alrededor de 300.000 euros al Ayuntamiento en estudios técnicos, propuestas y "publicidad".

García apunta otras cosas del programa electoral del alcalde del PP que se han quedado en el tintero: como el arreglo de la carretera A-8063 con Castilleja, que se anuncia desde 2014; el geriátrico, promesa electoral de los últimos comicios; o la ejecución del Plan de Ordenación Intermunicipal con San Juan para adecentar el acceso al Metro.

En cuanto a la "marca Tomares", la formación de izquierdas señala que se construirán cerca de mil viviendas en los próximos años, pero no hay espacio suficiente en el instituto, ni en los colegios. Señala que el centro de salud tampoco está suficientemente dimensionado para el tamaño que tiene y que tendrá Tomares y que, aunque no es competencia local, no se ha reclamado a la Junta.

Lamenta que no haya oferta pública de alquiler, más VPO para que esos jóvenes que no tienen el poder adquisitivo que proyecta Tomares, por determinados perfiles que viven en la zona, que elevan la media económica, no porque no haya familias con problemas.

Adelante considera que Sanz, más allá de ganar elecciones, no ha fomentado ni la participación ni la transparencia y coincide con el uso de Tomares como "lanzadera" para su carrera política. También cuestiona la solvencia de los presupuestos, con advertencias de los técnicos porque muchos ingresos dependían de venta de suelos que puede que no se materialice.