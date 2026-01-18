La candidatura de Itálica como Patrimonio de la Humanidad viaja a Madrid para ser presentada a la Unesco

Con los deberes hechos. La Junta de Andalucía entregará este lunes al Ministerio de Cultura el expediente de Itálica, Ciudad Ceremonial, con el que la urbe romana asentada en el municipio sevillano de Santiponce aspira a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Concluyen aquí dos años de riguroso trabajo y empieza una espera con una primera fase la próxima primavera, cuando el organismo internacional decida si esta propuesta pasa al cupo de las que serán evaluadas en 2027. Mientras que se busca la denominación de la Unesco, la Consejería de Cultura y Deporte continúa recorriendo otra vía paralela para conseguir el Sello Cultural Europeo como ciudad vinculada al emperador Adriano, que compartirá con otros conjuntos arqueológicos de Italia y Grecia.

Al calor del sol y huyendo de la humedad del suelo mojado. En el albero del anfiteatro de Itálica aún es visible la huella dejada por la lluvia el sábado anterior. Hasta el recinto romano se ha traslado este domingo la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, para mostrar el expediente que esta misma tarde viaja a Madrid para ser entregado mañana lunes en el Ministerio de Cultura. Con cubiertas de color "rojo imperio" y una cuidada encuadernación, Del Pozo ha mostrado a los presentes la importante labor de documentación llevada a cabo desde febrero de 2024, cuando la plataforma Civisur (la primera impulsora de la iniciativa) entregó los trabajos previos a la Junta para que hiciera suya la propuesta.

En este tiempo se ha reformulado la candidatura, que, como explican fuentes de la consejería, ha dejado a un lado el enfoque meramente arqueológico (con el que no pudo avanzar en la primera carrera hacia la declaración de Patrimonio de la Humanidad) para centrarse en la singularidad de una ciudad que fue diseñada como expresión del esplendor alcanzado por el Imperio en época de Adriano, nacido en Itálica. Debe recordarse que se trata de la propuesta que España presentará en la 49 asamblea del comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que se celebrará en en el verano de 2027. Así lo acordaron, por unanimidad, las comunidades autónomas y el Estado en el Consejo Histórico Español convocado en mayo del año pasado.

Sevilla, Madrid y París

De Sevilla a Madrid y de Madrid a París. La consejera ha detallado que el expediente tendrá un segundo viaje, pues en febrero el ministerio lo llevará al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, en la capital francesa. A partir de entonces quedará esperar a la decisión que en la próxima primavera tome el comité de Patrimonio Mundial sobre si Itálica entra o no en el cupo de propuestas para obtener la denominación en 2027. De superarlo, entrará en un nueva fase, donde cobran protagonismo los evaluadores de la Unesco. Aquí también será esencial el trabajo que desarrolle la consejería, con el fin de resolver las dudas de estos expertos y de elaborar los informes que requieran.

Toda esa documentación será clave para un segundo corte, que tendrá lugar a finales de 2026, cuando se tenga que defender la candidatura de Itálica en el referido Centro de Patrimonio Mundial. Allí se sabrá si la propuesta pasa a la fase final, que se resolverá en julio de 2027 durante la reunión del comité de Patrimonio Mundial. De ese encuentro saldrán las prestigiosas denominaciones. Queda, por tanto, año y medio por delante para que este conjunto arqueológico logre el máximo reconocimiento internacional.

La consejera se ha mostrado muy optimista al respecto, al calificar de "acertada e innovadora" esta candidatura que, según afirma, recoge "los últimos avances en materia de investigación arqueológica, de conservación y de difusión patrimonial". Un expediente en el que ha sido clave el trabajo de coordinación de los técnicos de Cultura, además de la redacción de especialistas como el catedrático de la Universidad de Sevilla (US) Fernando Lozano, el experto internacional Cipriano Marín; y los catedráticos de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Juan Manuel Cortés y Elena Muñiz. Sin olvidar los miembros del consejo asesor que impulsaron la propuesta desde el inicio.

Símbolo del esplendor imperial

La candidatura como ciudad ceremonial obedece a que su configuración responde a un nuevo modelo urbanístico, creado en la época del emperador Adriano, con el que se exaltaban las cualidades del imperio romano: calles anchas, un gran templo, amplias viviendas e importantes edificios destinados al ocio, como el antifeatro.

Junto a la carrera emprendida para la declaración de la Unesco, la Junta continúa en la búsqueda del sello europeo para Itálica que, de conseguirlo, sería el primero en llegar a Andalucía. La particularidad de esta propuesta (y la que la haría merecedora de él) es su carácter trasnacional, al compartirlo con otras ciudades romanas vinculadas con Adriano, las cuales se encuentran en Italia (Villa Adriana en Tívoli) y Grecia (el barrio creado por el emperador en Atenas).

Además de Patricia del Pozo, a la presentación del expediente han acudido el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; el alcalde de Santiponce, Juan José Ortega; la delegada territorial de Cultura, Carmen Ortiz; y el director del Conjunto Arqueológico de Itálica, Daniel González, entre otros.