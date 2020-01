El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Manuel Pérez Paniagua, ha denunciado ante la Policía Nacional al concejal de Adelante, Juan Manuel Santos, por un supuesto intento de agresión, amenazas e insultos contra él en un acto municipal sobre vivienda.

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Manuel Pérez Paniagua, ha presentado una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía por el intento de agresión, amenazas e insultos recibidos en el transcurso de un acto municipal en el que participaba el alcalde, representantes de algunos colectivos sociales y de Podemos. Entre los denunciados se encuentra el concejal de Adelante San Juan, Juan Manuel Santos, como instigador del intento de agresión, amenazas e insultos al concejal de VOX.Manuel Pérez Paniagua ha relatado que "acudí a una rueda de prensa sobre protección de la vivienda que ofrecía el alcalde en el salón de plenos municipal y mi presencia, al parecer, molestó sobremanera al concejal de Adelante y a un numeroso grupo de personas vinculadas a esa formación política presentes en esa comparecencia pública a la que acudí porque tenemos derecho y porque es nuestra obligación, después que, precisamente, apoyaremos la moción del PSOE sobre la vivienda y contra los desahucios"."Lejos de interpretarse nuestra presencia como un apoyo, que lo es, a los vecinos que están sufriendo los desahucios, el concejal de Adelante San Juan se dirigió hacia con una clara actitud violenta, insultándome, amenazándome y con evidentes intenciones de agredirme, ante lo cual, aguanté el tirón pues en mí no encontrará jamás una postura violenta".El portavoz municipal de VOX ha relatado que "me dirigí al concejal de la mejor manera posible para pedirle que respetara su cargo y a la institución a la que pertenece", tras lo cual, el propio concejal y el grupo de personas de su partido intentaron agredirme. Gracias a la intervención de los trabajadores municipales, que separó a la turba que intentaba agredirme, la cosa no pasó a mayores".Manuel Pérez Paniagua, que ha calificado el episodio de "espectáculo lamentable y violento" ha exigido a Adelante San Juan que "acepte las reglas de la democracia y abandone el totalitarismo, la agresividad y la violencia que les caracteriza", aseverado al respecto de la actitud de Adelante San Juan, franquicia de Podemos, que "deben aprender que la política no se hace a través de la violencia, que estamos hartos de radicales y violentos y que, frente a ese actitud intolerante propia de regímenes comunistas, se encontrarán la actitud de este concejal y de VOX, que representa al pueblo de San Juan de Aznalfarache y que está comprometido como el que más con las políticas sociales que vayan en beneficio de los vecinos y que son cuestiones de las que no se pueden apropiar, como están intentando hacer, con claros intereses partidistas"."Debo agradecer la labor de los trabajadores municipales que evitaron que se consumara la agresión, de la Policía Local y del Partido Popular cuyos concejales se han interesado por lo ocurrido y nos han trasladado su apoyo y solidaridad. A todos ellos reitero mi gratitud personal y la de VOX", ha concluido.