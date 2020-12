Una nueva empresa fabricará hasta 130.000 mascarillas diarias en Mairena de Aljarafe

Un grupo de empresarios sevillanos, unidos en la nueva sociedad Daysan Protect You, han adquirido maquinaria de última generación con la que ya están produciendo en Mairena del Aljarafe hasta 130.000 mascarillas diarias, quirúrgicas e higiénicas, en tres turnos, empleando a 15 personas.

Según ha informado la compañía, la iniciativa fue impulsada por el citado grupo de empresarios, radicados en Sevilla desde hace más de 20 años, que han invertido un millón de euros en sus instalaciones, en una idea se fraguó en la pasada primavera durante las dificultades que el sector público sanitario tenía para hacerse con este artículo de protección frente al Covid-19.

“Nos preguntamos qué podíamos hacer nosotros para evitar compras en el extranjero, caras y no siempre de buena calidad, e inmediatamente nos pusimos manos a la obra”, explica Luigi Vascello, uno de los socios fundadores. Desde el comienzo tuvieron claro que toda la producción, desde la maquinaria al tejido, “tenía que ser de fabricación española, preferentemente andaluza”. Vascello señala además que es una “apuesta a largo plazo”.

Con esta “filosofía made in spain”, la maquinaria procede de la empresa And & Or, de Coria del Río. Las mascarillas están elaboradas con materiales de primera de proveedores nacionales y cuentan con el certificado de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

La empresa incide en las garantías sanitarias durante la elaboración. En la llamada sala blanca, que dispone de un aire muy puro con una baja concentración de micropartículas de polvo en suspensión, es donde los tres materiales que conforman la triple capa de protección de las mascarillas se unen mecánicamente, sin intervención humana. Las instalaciones disponen de una ducha de aire que permite la desinfección del técnico que entre.

Una de las particularidades de la fabricación es que cada mascarilla es empaquetada de forma individualizada para agruparlas posteriormente en cajas de 50 unidades. Para extremar la calidad del producto, la empresa ha contado con la colaboración del laboratorio Leitat Technological Center, de referencia en España en el control de ensayos microbiológicos y de biocompatibilidad de las mascarillas y de Aitex, la Asociación de Investigación de la Industria Textil.

Daysan saca al mercado dos clases de mascarillas: las del tipo quirúrgico (en sus versiones I, II y IIR) que están reguladas como producto sanitario por la Directiva 93/42/CEE y la norma UNE EN 14683;y las higiénicas no reutilizables lo están por la norma UNE 0064.

Daysan dirige su producto a un mercado mayorista, es decir, el SAS, el sector farmacéutico y grandes empresas, dado que el pedido mínimo es de mil unidades. Ya prepara su salto a la exportación.