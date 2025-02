Segunda agresión a un médico en 72 horas por un paciente que exigía la receta de benzodiacepinas

No hay sábado sin sol, ni centro de salud en la provincia de Sevilla que no sea escenario de algún tipo de agresión a su personal sanitario. La última, ayer, en un centro de salud de San Juan de Aznalfarache donde un paciente amenazó de muerte a un médico por no atender éste a la petición de recetar benzodiacepinas. La historia recuerda a la que, lamentablemente, tuvo lugar apenas 72 horas antes, el miércoles de la semana pasada, en el consultorio de Real de la Jara donde, igualmente, se amenazó al personal para exigir la dispensación de otro ansiolitico.

Según ha denunciado este domingo el Sindicato Médico de Sevilla, el último episodio de violencia contra el personal sanitario tuvo lugar este sábado en el centro de salud de San Juan donde el agresor instaba al facultativo a que le recetara "lorazepam y clonazepam".

Ante la negativa del facultativo a la petición, el agresor "se abalanzó contra él con intención de agredirle o, al menos, escupirle, profiriendo numerosos insultos como maricón de mierda y amenazando con darle un paliza en la calle porque se tiene que morir", recoge el sindicato en un comunicado.

Tanto los insultos como las amenazas de muerte fueron escuchadas por los pacientes que esperaban en la sala de espera, cursando el médico la correspondiente denuncia ante las autoridades y planteándose desde el centro sanitario hacer una denuncia conjunta ante las reiteradas agresiones.

"Lamentablemente, no es la primera vez que un facultativo de este centro de San Juan de Aznalfarache tiene que vivir una situación de peligro, poniendo aún más en evidencia si cabe la falta de seguridad que se vive en los centros de salud de la provincia de Sevilla", esgrimen desde el sindicato, que apuntan a la posible relación de el aumento de agresiones con un tráfico ilegal de benzodiacepinas, relacionadas con la fabricación del Karkubi, también conocida como droga de los pobres o ampolla roja, entre otros sobrenombres, y cuyo ingrediente principal es el medicamento Rivotril. "El objetivo de los que buscan hacerse con este medicamento no es otro que la fabricación de esta sustancia psicoactiva que se mueve en el mercado negro y que está generando un impacto negativo en la seguridad pública, la salud y la violencia en los entornos médicos", apuntan desde el SMS.

Ante esta "constante situación de peligro e indefensión de los médicos", desde el Sindicato Médico de Sevilla exigen "que se tomen medidas por parte de las autoridades sanitarias, implementando de una vez por todas medidas de seguridad efectivas y reales en todos los centros de salud, con sanciones efectivas que disuadan a los potenciales agresores de ejercer violencia alguna contra los profesionales sanitarios". Los médicos recuerdan "la promesa desde la Consejería de Salud de implementar personal de vigilancia y seguridad en el centro y que después de seis meses sigue sin ser una realidad".

Del mismo modo, el sindicato destaca "la importancia de denunciar cualquier tipo de agresión, verbal o física, siguiendo las recomendaciones de los interlocutores policiales".