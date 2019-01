Albert Rivera presume de la experiencia de los consejeros de Ciudadanos fuera de la política

Albert Rivera saca pecho de la "experiencia profesional fuera de la politica" que tienen los cinco elegidos por Ciudadanos para formar parte del Gobierno de Juanma Moreno. El presidente de la formación naranja ha estado esta mañana en el Parlamento con Juan Marín y los otros cuatro miembros del nuevo Ejecutivo designados por su partido: Rogelio Velasco, Rocío Ruiz, Javier Imbroda y Rocío Blanco

Después de reunirse con Marta Bosquet, presidenta del Parlamento, por primera vez desde que la diputada almeriense se convirtió en jefa de la Cámara, Albert Rivera ha querido tratar los primeros pasos que dará el nuevo Gobierno con cinco de sus integrantes. El equipo de Ciudadanos en la Junta, en el estreno de este partido en un Ejecutivo regional, está marcado el carácter independiente de cuatro de los cinco elegidos.

Sólo Juan Marín, que será vicepresidente de la Junta y tendrá también competencias en Administración Local, Turismo, Justicia y Regeneración Democrática, tiene experiencia previa en política y, además, tiene el carnet de Ciudadanos. "Este Gobierno se parece más a la sociedad civil", ha dicho Rivera antes de introducir al resto de consejeros de su partido pocos minutos después de que Juanma Moreno haya hecho oficial su nombramiento.

Javier Imbroda y Rocío Ruiz son parlamentarios por Ciudadanos y fueron cabeza de lista por Málaga y Huelva, respectivamente, en las pasadas elecciones autonómicas. El ex seleccionador de baloncesto tendrá la cartera de Educación y Deporte, mientras que Ruiz, directora de instituto de la localidad onubense de Aljaraque, será consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Los otros dos miembros del Gobierno propuestos por Ciudadanos son fichajes del sector público o privado, pero ajenos a la vida orgánica del partido. Rogelio Velasco, catedrático de Economía, llevará el departamento de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; mientras que Rocío Blanco, directora de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga, detentará la cartera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Rivera confía en la "geometría variable"

Albert Rivera ha pedido al gobierno saliente de Susana Díaz que, "ya que no acepta el resultado de las elecciones", que facilite el traspaso de poderes. Y también ha vaticinado que "habrá gente que no acepte que Andalucía ya no es del PSOE". El líder de Ciudadanos confía en que los votantes avalen el funcionamiento del nuevo Ejecutivo al ver en marcha algunas de las primeras reformas, como la puesta en marcha de una auditoría o la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99%.

El político catalán ha destacado además que 14 de las 21 medidas que el Gobierno de Juanma Moreno quiere llevar a cabo en sus primeros 100 días corresponden a las cinco consejerías que dirige Ciudadanos. Sobre la puesta en marcha de la Consejería de Salud y Familias, en manos del popular Jesús Aguirre, Albert Rivera ha destacado que incluye a todos los tipos de familia que existen "en el siglo XXI".

Sobre el margen de maniobra que tendrá el nuevo Ejecutivo para llevar a cabo sus políticas desde el Parlamento, cuestionado por la influencia de Vox, Albert Rivera ha confiado en la "geometría variable" que permitirá que las políticas más criticadas por el partido de Santiago Abascal salgan adelante con los votos de "PSOE o Podemos".