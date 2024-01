Almonte e Hinojos firmarán este martes su propio plan de reparto de los fondos del acuerdo de Doñana

Los ayuntamientos de Hinojos y Almonte (Huelva) se ha emplazado a este martes para firmar su propia propuesta de reparto de fondos que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha concedido a los municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, dentro del acuerdo que firmaron la Junta de Andalucía y el Gobierno central el pasado noviembre.

El total de 350 millones de euros aportados por el Ministerio, se distribuirán ahora los pertenecientes a la línea 10 del plan, una subvención de 70 millones de euros que será repartida entre las entidades locales de la Reserva de la Biosfera Doñana.

Según han informado ambos, estos dos municipios finalmente firmarán su propio acuerdo y elevarán la propuesta al Ministerio después de no aceptar y de desmarcarse del acuerdo alcanzado por doce de las catorce localidades del área de influencia de Doñana -Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa-. Esta docena de ayuntamientos escenificarán este mediodía en La Puebla del Río la firma del acuerdo.

Por su parte, la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle Ortega, y el alcalde de Almonte, Francisco Bella Galán, se darán cita en los Pinares de Hinojos para explicar su propuesta para el reparto de dichos fondos, alrededor de 70 millones de euros.

La propuesta de los doce municipios que no aceptan ni Almonte ni Hinojos establece que cada ayuntamiento recibirá un mínimo no inferior a cuatro millones de euros y un máximo de hasta ocho millones y una diferencia de reparto entre uno y otro en función de unos criterios con los que no están de acuerdo estos dos consistorios.

El alcalde de Almonte ya mostró su rechazo al acuerdo alcanzado por los doce municipios, y que se había unido a Hinojos "en defensa de un reparto justo en las ayudas para Doñana". Ambos ayuntamientos subrayan que van a permanecer "juntos hasta el final", defendiendo que "un reparto de fondos destinados a generar biodiversidad debe basarse en criterios territoriales, espacio natural y porcentaje sobre la población", señalando que "la esencia de estas subvenciones reside en la preservación de Doñana".

"Sin embargo, la falta de consenso entre los ayuntamientos ha creado un escenario complejo, donde la mayoría de los fondos podría dirigirse a municipios externos, dejando a Almonte e Hinojos con asignaciones equiparables a las de otros municipios. Esta disparidad en la propuesta de reparto ha obstaculizado cualquier posibilidad de acuerdo", han defendido.