Betis - Copenhague: Horario y dónde ver por TV la segunda jornada de Conference League

SEVILLA/Las obligaciones vienen marcadas en muchas ocasiones por el propio rendimiento, y el rendimiento que dio el Real Betis Balompié en Varsovia en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League le obliga a cosechar tres puntos en el redebut continental esta temporada en el Estadio Benito Villamarín. Con sólo seis partidos, sobre todo el puntaje pero también el gol average son elementos que no se pueden descuidar lo más mínimo y en este caso el equipo que viene a visitar Sevilla es el más duro que le queda a los del Ingeniero en toda la primera fase. El Copenhague siempre ha sido reconocido como un histórico europeo y el equipo más laureado de Dinamarca. Sin duda, no será un duelo sencillo pero sobre el papel, los béticos deben poner todo de su parte para llevarse una victoria que sería trascendental, ya que sumarían los primeros tres puntos y espantarían medianamente los débiles fantasmas de una no clasificación.

A pesar de tener un equipo cuyo valor de mercado supera en más de 100 millones al de su rival, la realidad es que llega muy mermado por las lesiones en zonas importantes del terreno de juego. Eso sí, demostró en El Sadar que más que las individualidades importa el grupo y el compromiso del plantel al completo. Si los del entrenador sudamericano son capaces de sacar a relucir el nivel futbolístico de los primeros 20 minutos en Pamplona, muy mal se tendrían que dar las cosas para que los tres puntos no se quedasen en Heliópolis. Ahí es precisamente donde radica la dificultad. La regularidad es la más complicada de todas las artes en este deporte.

Adrián se ejercita en el Estadio del Ejército Polaco del Legia de Varsovia. / Leszek Szymanski / Efe

¿A qué hora es el Betis - Copenhague?

El encuentro entre los de Manuel Pellegrini y los de Jacob Neestrup será este jueves a partir de las 21:00 horas en el Estadio Benito Villamarín. Se espera una muy buena entrada a pesar de que el partido sea en plena semana laboral. Es el mejor rival que va a venir en la primera fase al estadio heliopolitano y además hay promoción de entradas desde 10 euros (un precio bastante popular) con el que el bético que lo desee podrá acudir al campo a ver a su equipo.

¿Dónde ver el partido por TV?

El duelo se podrá seguir en televisión y en directo a través de Movistar +. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Villamarín, y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

Manuel Pellegrini, en la previa del partido disputado en Varsovia ante el Legia. / LESZEK SZYMANSKI / Efe

Un día para dar el golpe en Europa

Históricamente el Betis no ha hecho cosas demasiado importantes en Europa más allá que algún resultado bastante llamativo en campos complicados como Mónaco o Milán. Pero la triste realidad es que las últimas fechas no admiten otra expresión que no sea la de decepción. Por ello, el Copenhague es el rival propicio para además sin las potencias del equipo, vencer, convencer, y mandar un mensaje claro en esta competición. Todos los encuentros de los que portan las trece barras en competición continental han adolecido de la personalidad que encandiló en Pamplona a los aficionados y que demostró que puede ante cualquier equipo a pesar de las bajas.

Además, hay dos datos que están a favor de los béticos: por un lado, Copenhague no le ha ganado al Betis en ninguno de los dos enfrentamientos que han tenido. Ambos en la Recopa de 1997. De hecho, los daneses no han conseguido vencer ante un equipo español en toda su historia.