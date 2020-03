Andalucía apenas llega al 68% de la riqueza media europea

Andalucía perdió la convergencia con la Unión Europea como consecuencia de los efectos de la crisis económica surgida a partir de 2008. Sólo estuvo un breve período de tiempo en el grupo de las llamadas regiones de convergencia, al haber alcanzado el 75% de la media del PIB europeo. El último dato de Eurostat, conocido este jueves, indica que la situación es peor, ahora está en el 68% de la media. Su mala situación sólo es superada por Extremadura. El dato es de 2018, a finales del cual se produjo el cambio político en la Junta.

Andalucía tuvo una evolución muy buena hasta 2009, llegó a situarse en el 80% de la media, pero la crisis fue especialmente dura con aquellas regiones poco desarrolladas y, en especial, con aquellas que tenían una dependencia muy alta del sector de la construcción.

Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña fueron las únicas cuatro comunidades autónomas españolas que en 2018 superaron la riqueza media per cápita en la Unión Europea, mientras que otras seis regiones -Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- no llegaron al 75% del promedio, según los datos de Eurostat. Madrid fue la más rica entre las regiones españolas en 2018, con un PIB per cápita de 35.000 euros, que expresado en unidades de paridad de poder de compra (pps) alcanzó los 37.600 pps, equivalente al 125% de la media por individuo de la UE. Después se situaron País Vasco, con 33.200 euros y 35.600 pps (118%), Navarra, con 31.400 euros y 33.700 pps (112%) Cataluña, con un PIB per cápita de 30.400 euros y 32.600 pps (108%).

Aragón, que un año antes había superado el PIB per cápita medio de la UE, salió en 2018 de este grupo de regiones y registró una riqueza media idéntica a la del promedio del conjunto del bloque, con 28.2000 euros y 30.200 pps. En el polo opuesto se encuentra Canarias, con un PIB per cápita de 20.900 euros y una riqueza por individuo en función del poder de compra de 22.400 pps, equivalente al 74% de la media de la UE, seguida de Castilla-La Mancha, con 20.400 euros y 21.800 pps (72%), Andalucía, con 19.100 euros y 20.800 pps (68%) y Extremadura, con 18.800 euros y 20.100 pps (67%).

Completan el grupo de regiones españolas por debajo del 75% de la media europea las ciudades autónomas de Ceuta, con 20.100 euros y 21.600 pps (72%) y Melilla, con 18.500 euros y 19.900 pps (66%).

En mejor situación que las anteriores se encontraban Islas Baleares (98%), La Rioja (97%), Castilla y León (85%), Cantabria (84%), Galicia (82%) y Asturias (81%). Murcia, por su parte, se situó un punto por encima del umbral del 75%.

Ninguna de las regiones españolas figuró en 2018 entre las más ricas de la UE, puesto que la región con mayor PIB per cápita del bloque comunitario fue el Gran Ducado de Luxemburgo, con 98.600 euros por habitante y 79.300 pps, equivalente al 263% de la media de la UE, por delante las regiones sur (225%) y centro-este (210%) de Irlanda, la región de Bruselas (203%), la región alemana de Hamburgo (197%) y la región checa de Praga (192%).