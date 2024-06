Andalucía augura un verano con "excelentes cifras" para el turismo pero sin la "sensación de saturación de otros años"

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha afirmado que, aunque todavía es pronto, auguran un verano con "excelentes cifras" para el turismo en Andalucía.

En este sentido, Bernal se ha referido a los meses de junio, julio y agosto como los que concentrarán "niveles de saturación de turistas menores" que en otras temporadas estivales.

Andalucía, ante uno de sus mejores veranos

Bernal ha señalado que las estimaciones oficiales relativas al turismo en Andalucía para este verano estarán disponibles, previsiblemente, a mediados de junio. De momento, la Junta está moviendo datos provisionales, los cuales "se basan en la mayor llegada de turistas por compañías aéreas".

Por otra parte, no ha confirmado que el de 2024 vaya a ser "el mejor verano de toda la serie histórica" en Andalucía, aunque están en esa línea. "Notamos que el nivel de concentración de los meses de verano no es tan importante como el de años anteriores. Serán cifras excelentes pero no tendremos la sensación de saturación de otros momentos. De junio a agosto tendremos niveles de concentración de turistas menores que en otras ocasiones gracias al reparto de la llegada de turistas a lo largo de todo el año".

La diversificación de destinos, un factor clave

El consejero ha destacado que los buenos datos relativos a la llegada de turistas a Andalucía mediante transporte aéreo es gracias a "que hemos incrementado notablemente el número de destinos, en conexión directa con otros aeropuertos".

Desde la Junta creen "de forma muy importante en los asientos que las compañías aéreas ponen a disposición de Andalucía, no solo durante el verano. Estamos en disposición de decir que vamos a tener un verano espectacular, desde el punto de vista de los ingresos y el empleo".

En concreto, los de empleo e ingresos son los datos de referencia que la Junta va a manejar a partir de ahora para conocer el impacto del turismo en la región andaluza. Por último, el consejero ha recalcado que la Junta está trabajando "por un nivel de desconcentración y desestacionalización del turismo" en Andalucía.