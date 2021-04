Andalucía no endurecerá las restricciones pese a la tendencia al alza de los contagios de Covid

El Gobierno andaluz ha decidido no endurecer las restricciones vigentes en las últimas semanas porque "la tendencia al alza en la incidencia no recomienda relajar las medidas actuales". La Consejería de Salud y Familias ha informado tras la última reunión del Comité de Alertas de Alto Impacto que no habrá cambios significativos en el grueso de las limitaciones, es decir, que se mantienen los horarios de actividades y el cierre perimetral de las provincias.

Los distintos portavoces del Gobierno andaluz venían avisando de que no habría grandes cambios. La muestra es que no ha habido comparecencia del titular de Salud, Jesús Aguirre, y mucho menos del propio presidente de la Junta. El alza lenta, pero sostenida, de la incidencia ha provocado este mantenimiento. Los expertos también han tenido en cuenta que "la cobertura vacunal en el grupo de edad desde 65 a 79 años aún no es el deseable".

"No se puede obviar la fatiga pandémica, incluida la económica, cada vez más relevante en la población", indica el comunicado de Salud, que alude al mantenimiento de los cierres perimetrales de los municipios donde la tasa supere los 500 contagios por 100.000 habitantes y la clausura de la actividad no esencial donde esa incidencia sea superior a 1.000 infectados en 14 días.

No obstante, se adaptan varias normas. Por ejemplo, en las localidades que tengan un nivel de alerta 4 grado 1, es decir, con alta incidencia, se permite ampliar el horario de cierre del comercio hasta las 20:00, dos horas más que ahora mismo. En los que el nivel sea 4 grado 2 se permitirá también que las clases de universidad sean de forma on line.

Salud establece que en los congresos, encuentros, reuniones de trabajo, conferencias y otros eventos se lleve a cabo una evaluación de riesgo para permitir su celebración, así como el aforo habilitado. También se autorizará la entrada en los centros sanitarios de los profesionales adscritos a las asociaciones de pacientes, previa su acreditación ante los mismos. te