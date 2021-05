Andalucía pide quitar la mascarilla al aire libre en los colegios e institutos

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía quiere que las autoridades sanitarias revisen la posibilidad de permitir durante el próximo curso escolar 2021-2022 no llevar mascarilla durante el recreo y las horas de educación física que se desarrollen en espacios abiertos de los centros.

Así lo ha expresado la viceconsejera andaluza de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, en una entrevista con Canal Sur Radio un día después del acuerdo alcanzado por el Gobierno y las comunidades autónomas el próximo curso escolar sobre máxima presencialidad, uso de mascarilla obligatorio a partir de los seis años y rebaja de la distancia entre alumnos a 1,2 metros en escenarios de baja incidencia de Covid-19.

"La previsión que tenemos es que con prácticamente todo el profesorado y todo el personal que presta servicio en los centros vacunado y manteniendo la medida que establece la autoridad sanitaria, la mascarilla desde seis años y la distancia de 1,2 metros, el próximo va a ser un curso mejor que este, que ya ha sido bueno, con presencialidad prácticamente para todos los alumnos", ha asegurado Castillo.

Relajar el uso de la mascarilla al aire libre

Preguntada por la medida de mantener el uso obligatorio de la mascarilla para mayores de seis años el próximo curso a pesar del avance en la vacunación y la consiguiente inmunidad de la población, la viceconsejera ha admitido que "es verdad que el profesorado va a estar vacunado, esperamos que les pongan pronto la segunda dosis lo antes posible", pero ha indicado que "el problema es que no se sabe si van a estar vacunados los alumnos y, aunque al parecer no tienen síntomas y si pasan la enfermedad no son un foco de transmisión fuerte porque eso se ha demostrado este curso, son medidas de precaución".

En cualquier caso, Castillo ha explicado que desde la Consejería se ha propuesto que "se revise la posibilidad de que en los patios de recreo, a la hora de educación física y en espacios abiertos no tengamos que llevar mascarillas", aunque ha dejado claro que "siempre va a depender" de lo que decidan las autoridades sanitarias y los epidemiólogos.

Refuerzos en Andalucía para el próximo curso

La viceconsejera de Educación también ha explicado que su departamento está trabajando con la Consejería de Hacienda "para ver si podemos conseguir mantener todos los refuerzos" activados durante el actual curso escolar, aunque ha advertido de que ello dependerá de la llegada de la financiación comprometida por el Ministerio y de la "evolución de las propias necesidades presupuestarias aquí en Andalucía", donde se priorizan salud y educación.

"Espero que si no todos los que hemos metido este año, que es verdad que han sido un refuerzo absolutamente extraordinario, sí parte de ellos porque más allá de la medida sanitaria, hemos descubierto que el esfuerzo que se ha hecho en educación ha revertido al final en mejora de los resultados y mejora de la convivencia", ha subrayado.

Castillo ha reconocido la "apuesta clara" del Ministerio por aportar financiación a través de los fondos europeos, con una dotación global de 5.700 millones de euros, aunque ha lamentado que el dinero "no termina de llegar" y ha reclamado "flexibilidad" para que las comunidades autónomas puedan destinar dichos fondos "a lo que realmente necesita el sistema", ya que actualmente "muchos de esos créditos vienen muy cerrados y no podemos gastarlos en lo que nosotros quisiéramos".