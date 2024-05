Antonio Sanz a Vox en el Parlamento de Andalucía: "ustedes ya no son necesarios"

La relación del PP y Vox en Andalucía es, cuando menos, particular. Fue la primera comunidad que les facilitó su entrada en un Ejecutivo autonómico, la primera vez que tocaban poder. La fotografía del acuerdo con Ciudadanos primero y con los de Ortega Smith después, todavía se recuerda y su negativa a aprobar los últimos presupuestos de la pasada legislatura, aún no se ha olvidado. Al menos, quien no lo ha hecho es el consejero de Presidencia.

Antonio Sanz ha aprovechado una interpelación de Vox en la Comisión del Parlamento de Andalucía sobre la Agenda 2030, para espetar a los diputados de la formación que "ya no son necesarios". El consejero de Presidencia les ha recordado como "les pasa a ustedes como el chiste de la madre que en una jura de bandera piensa que su hijo es el único que lleva bien el paso; a ustedes les pasa lo mismo, porque la Agenda 2030 ha sido refrendada por 193 países, luego no se trata de una consideración ideológica".

Apenas unos segundos después, el miembro del Ejecutivo ha recordado como la situación en Andalucía ha pasado de necesitar sus votos a resultar prescindible en su relación para garantizar la gobernabilidad: "me alegro mucho y estoy muy orgulloso de no coincidir con Vox y no me importa reconocerlo", ha concluido Sanz.

El rebote no ha pasado desapercibido para el parlamentario socialista, Mario Jiménez. Había pasado más de una hora desde la apelación de Sanz y de hecho, el tema no tenía nada que ver con las medidas conservacionistas acordadas por la Unión Europea. Se debatía una pregunta sobre publicidad institucional de la Junta de Andalucía, uno de los temas en los que el onubense, suele mostrarse más incisivo:

Después de un "por cierto" de pausa, Jiménez se dirigió a los proponentes (Vox) y les ha espetado que "hoy ha tenido que ser duro para ustedes escuchar que no son necesarios, que ya no les necesitan, después de todo el cariño que, de manera desinteresada, les entregaron hace poco. Vamos que hoy tienen que estar con el corazón partío".

Jiménez no quiso dejarlo ahí y les ha lanzado una pregunta: "¿de verdad pensaban que el PP les iba a aprobar la moción sobre publicidad institucional? Son ustedes más inocentes que un sahumerio que dicen en mi pueblo".